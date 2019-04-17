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Fed官員看利率 明年底前不變

2019-04-17 02:55經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國3月工業生產小幅下滑，增添美國製造業持續遭遇逆風的跡象。美國聯準會（Fed）決策官員雖然樂觀看待經濟展望，但也關切通膨一直未能達標，並預測政策利率從現在到明年底前都不會改變。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 路透
芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 路透
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圖／經濟日報提供
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Fed的數據顯示，3月工業生產比2月下滑0.1%，不如經濟學者預估的成長0.2%。上月製造業生產則持平，也遜於市場預估的增加0.1%。

這項數據顯示製造業第1季持續走軟，生產商正苦於因應庫存居高不下、全球貿易的不確定性及世界經濟趨緩等問題。彭博經濟學者認為，工業生產疲軟的態勢至少將延續到第2季初。

今年有投票權的芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯15日表示，近周來美國經濟數據「小幅增強」，基本面「持續相當良好」。他預測2019年美國國內生產毛額（GDP）將成長1.75%到2%，符合長期趨勢水準。

他說，「我預期（從現在）到2020年利率將持平不變」，「我認為這有助於支持通膨展望，並確保通膨率能維持在2%或略高一點」。

但他說，「如果核心通膨率下降，例如（年升率）降到1.5%」，便顯示貨幣政策「實際上已偏緊到限制通膨（上升），因此聯邦資金利率自然應該下降」。不過他也說，「我預期不會如此；但若要提出假設性看法，這就是我的論點」。

今年也有投票權的波士頓聯準銀行總裁羅森格倫也看好美國經濟展望，且擔心通膨偏低。Fed偏好的通膨指標、核心個人消費支出（PCE）平減指數年升率2018年7月一度站上2%目標，但之後降到1.8%。Fed預定6月開會討論替代策略，以拉高民眾的通膨預期。

伊凡斯說，「我認為Fed必定願意讓通膨率在一段時間內比2%目標高出50個百分點」。提高通膨目標是為了拉高通膨預期，使Fed在間有更大的升、降息空間。他說，Fed維持「耐心」的原因之一，就是要等待並觀察更多有說服力的證據，證明通膨將達到並維持在2%。

羅森格倫則贊成Fed改採通膨區間目標，而非2%單一目標，「若改為目標區間，可能使貨幣政策運作更為良好」。

通膨Fed
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