美銀Q1財報佳 但今年NII增幅恐放緩 股價早盤下挫

2019-04-16 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



受惠於美國經濟成長帶動消費者銀行事業表現強，美國銀行（BofA）上季獲利創紀錄，也抵銷交易事業疲弱的衝擊，但因淨利息收益（NII）展望欠佳，美銀股價16日早盤開低走低，跌約2%。

美銀16日公布，第1季淨利比一年前成長6%至73.1億美元，每股盈餘為70美分，超越分析師預期。營收為230億美元，與去年同期的230.7億美元差不多。

聯準會（Fed）連三年升息，使銀行業者能向貸款人收取更高的利息，卻不用大幅提高給存戶的錢，但由於聯準會3月已表態今年將不再升息，銀行的好日子可能將告一段落。美銀財務長多諾弗里奧表示，今年經濟成長預料將較溫和，利率預期也已降低，預估2019全年NII的增幅只有2018年的一半。美銀股價應聲走軟。

除了消費者銀行事業表現優異，美銀亦節流有方，上季支出下滑4%至132億美元，較分析師預期低近5億美元。

美銀執行長莫尼罕表示：「美國經濟成長及消費者活動仍保持堅實。」由於利率走升，以及存放款業務成長，上季消費者銀行事業淨利大增25%至32億美元，消費者放款則成長3%，企業放款增加4%。

美銀上季淨利息收益大幅提高9.7%，抵銷交易營收下滑13%的衝擊。交易營收雖然降至35.5億美元，但仍超越分析師預期。