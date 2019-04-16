美銀Q1財報佳 但今年NII增幅恐放緩 股價早盤下挫
受惠於美國經濟成長帶動消費者銀行事業表現強，美國銀行（BofA）上季獲利創紀錄，也抵銷交易事業疲弱的衝擊，但因淨利息收益（NII）展望欠佳，美銀股價16日早盤開低走低，跌約2%。
美銀16日公布，第1季淨利比一年前成長6%至73.1億美元，每股盈餘為70美分，超越分析師預期。營收為230億美元，與去年同期的230.7億美元差不多。
聯準會（Fed）連三年升息，使銀行業者能向貸款人收取更高的利息，卻不用大幅提高給存戶的錢，但由於聯準會3月已表態今年將不再升息，銀行的好日子可能將告一段落。美銀財務長多諾弗里奧表示，今年經濟成長預料將較溫和，利率預期也已降低，預估2019全年NII的增幅只有2018年的一半。美銀股價應聲走軟。
除了消費者銀行事業表現優異，美銀亦節流有方，上季支出下滑4%至132億美元，較分析師預期低近5億美元。
美銀執行長莫尼罕表示：「美國經濟成長及消費者活動仍保持堅實。」由於利率走升，以及存放款業務成長，上季消費者銀行事業淨利大增25%至32億美元，消費者放款則成長3%，企業放款增加4%。
美銀上季淨利息收益大幅提高9.7%，抵銷交易營收下滑13%的衝擊。交易營收雖然降至35.5億美元，但仍超越分析師預期。
這家以資產計為全美第二大銀行的財富管理及全球金融事業上季亦見成長，投銀事業營收則年降近7%。
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