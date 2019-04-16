浴火重生 希臘經濟回春 公債殖利率降至14年新低

2019-04-16 21:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



希臘公債殖利率降至近14年新低，顯示十年前位處歐債風暴中心點的希臘正捲土重來。

Refinitiv數據顯示， 希臘10年期公債殖利率15日下滑3個基點至3.274%，降抵2005年9月以來最低。這種政府債券價格上漲、殖利率下跌的景象，與八年前公債\\殖利率攀抵40%以上的情況形成鮮明對比。

希臘在2009年歐債危機爆發時位處震央，隨後經濟陷入衰退並接收國際貨幣基金（IMF）三次紓困，最後一次紓困是在去年夏季。

如今希臘和葡萄牙等歐元區「周邊」國家同樣否極泰來，希臘上月成功打入國際固定收益市場，為九年以來首次發行10年期公債，需求強勁讓政府籌集25億歐元，堪稱希臘重要的轉捩點。

IMF 3月在報告中表示，希臘已邁入「經濟成長階段，且表現高居歐元區國家前段」，凸顯該國復甦力道強勁，並預期希臘2019年實質GDP將成長2.4%。

希臘的財政改革計畫振奮投資人。信用評等機構穆迪（Moody's）上月將希臘的信用評等上調兩個級距至B1，稱該國「強勁的財政表現紀錄」確鑿無疑且應能持續。標普全球評等公司（S&P Global Ratings）本月將公布最新評等報告，給予希臘的信用評等為B+，且展望為「正向」。惠譽（Fitch）給予希臘主權債券的評級為更高的BB-。

希臘政府債券價格上漲之際，全球主權債券市場正迎來多頭行情，主因市場預期包括美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）等全球主要央行偏鴿派的貨幣政策，將持續更長時間。作為歐元區基準的德國10年公債殖利率上月轉為負值，為2016年以來首見。

希臘股市也同步上漲。MSCI希臘指數年初至今已勁揚近20%，優於﻿MSCI全球指數不到15%的漲幅。