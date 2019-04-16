經濟前景淡 全球股市還能漲多久？

2019-04-16 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



全球股市以數十年最快速度上漲，但世界經濟成長的速度卻放緩，許多投資人不免質疑，市場如此抗拒經濟基本面引力的狀況還能持續多久？

今年從紐約到歐洲及中國的股市，都出現兩位數漲幅，收復去年第4季大部分失地，主要受多國央行未來幾年都願意維持低利率的跡象所提振。美國銀行（BoA）分析，若維持當前漲幅，全球股市今年全年的酬率有望攀抵新高。

但隨著國際貨幣基金（IMF）本月將今年全球經濟成長預估下調至3.3%，並警告貿易爭端及企業信心下滑，將衝擊全球。聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）近幾個月同樣下修成長預期，中國當局則藉擴大支出與減稅提振疲軟的經濟。基金經理人質疑，聯準會轉鴿實際上正是反映經濟陷入頹勢，最終將拖累股市漲幅。

信賴投資顧問（TIA）投資長羅斯表示，公司今年加碼投資美國大型企業的股票，並縮減海外已開發市場的佈局，押注美國的經濟情勢將優於歐洲及日本。Albion金融集團投資長威爾也說：「我們不知中國何時會遭殃」，鑒於經濟前景高度不確定性，盡可能避免在海外市場建立太大股票倉位。

本周包括高盛、Netflix及菲利普莫里斯國際等數十間美國企業相繼公布第1季財報。鑒於全球經濟成長趨緩及2017年減稅效應漸退，標普500指數成分股企業第1季盈餘料將衰減，為2016年以來首見，這對股市的漲勢會造成多大衝擊，投資人看法仍分歧。

先前蘋果及卡特彼勒等企業警告獲利將不如市場預期，導致股市重挫，部分是因為這些企業海外獲利占大宗，因此被視為全球景氣的風向球。