月球愈來愈擁擠 全球各大車廠爭相登月

2019-04-16 19:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



除了電動車以外，全球各大車廠下一個爭奪的領域可能是月球。

彭博資訊報導，北汽集團16日在上海車展上表示，北汽參與中國的探月工程，設立聯合科技研發實驗室，以支持北汽研發月球探測車。中國的國家太空預算達到80億美元，僅次於美國，北汽等中國業者都競相爭奪這塊大餅。

中國力拚到2030年躋身全球三大航太強國，希望到本世紀30年代能將中國太空人送上月球。中國的登月探測器「嫦娥四號」已於1月登陸月球背面，為人類探測器首次造訪月球背面。

除了北汽以外，日本汽車大廠豐田一個月前也宣布，與日本宇宙航空研發開發機構（JAXA）聯手製造月球探測車，這款探測車將有六個車輪，自動駕駛，坐上兩名太空人能行駛1萬公里，預定2029年登月。

豐田指出，月球探測車將採用豐田的燃料電池技術，且太空人探索月球表面時，還能在車內脫下太空衣。

月球可能很快就會變得非常擁擠，美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，美國太空人將在五年內重返月球，可能使用商用火箭。