親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

又有武統論人士要來台？陸委會：嚴密注意、拒絕其入境

月球愈來愈擁擠 全球各大車廠爭相登月

2019-04-16 19:42經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

除了電動車以外，全球各大車廠下一個爭奪的領域可能是月球。

彭博資訊報導，北汽集團16日在上海車展上表示，北汽參與中國的探月工程，設立聯合科技研發實驗室，以支持北汽研發月球探測車。中國的國家太空預算達到80億美元，僅次於美國，北汽等中國業者都競相爭奪這塊大餅。

中國力拚到2030年躋身全球三大航太強國，希望到本世紀30年代能將中國太空人送上月球。中國的登月探測器「嫦娥四號」已於1月登陸月球背面，為人類探測器首次造訪月球背面。

除了北汽以外，日本汽車大廠豐田一個月前也宣布，與日本宇宙航空研發開發機構（JAXA）聯手製造月球探測車，這款探測車將有六個車輪，自動駕駛，坐上兩名太空人能行駛1萬公里，預定2029年登月。

豐田指出，月球探測車將採用豐田的燃料電池技術，且太空人探索月球表面時，還能在車內脫下太空衣。

月球可能很快就會變得非常擁擠，美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，美國太空人將在五年內重返月球，可能使用商用火箭。

貝佐斯、馬斯克、布蘭森（Richard Branson）等富豪也都在推動商業太空旅行的計畫。今年夏季是美國「阿波羅11號」登陸月球50周年。

全球各大車廠爭相登月。路透
全球各大車廠爭相登月。路透
分享

太空人豐田馬斯克
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

追趕台積電腳步 三星也完成5奈米製程研發

2019-04-16 17:09

愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單

2019-04-16 18:31

假造汽車排放數據 福斯前總裁遭起訴

2019-04-16 16:39

蘋果高通訴訟戰 一名陪審團成員不曾擁有智慧手機

2019-04-16 14:47

眾院議長：川普對歐盟祭關稅 錯失施壓中國機會

2019-04-16 13:56

本世紀來股價漲60,000% 這公司讓亞馬遜、蘋果望塵莫及

2019-04-16 13:39

大陸軟了？ 不把大馬當「盤子」 少收1600億原因是…

2019-04-16 11:00

揭川普財務與封口費 紐時與華爾街日報獲普立茲獎

2019-04-16 09:54

鴻海美國威州廠 不排除布局OLED或Micro LED

2019-04-16 09:44

銀行財報拖累 美股三大指數小幅收跌

2019-04-16 06:48

高盛花旗財報遜 美股小跌

2019-04-16 05:08

IMF促德韓澳擴大支出

2019-04-16 02:16

川普：Fed害美股少漲萬點

2019-04-16 02:16

新興幣…雙率套利新寵

2019-04-16 02:16

花旗、高盛報憂 Q1營收黯淡

2019-04-16 02:16

亞洲科技業 搶攻純網銀

2019-04-15 23:54

南韓純網銀業者 面臨兩大挑戰

2019-04-15 23:51

高爾夫傳奇 伍茲經濟學翻紅

2019-04-15 23:50

美股上周量能急凍

2019-04-15 23:45

特斯拉增產 馬斯克推文打空頭

2019-04-15 23:37

銀行股財報欠佳 美股開盤走弱

2019-04-15 23:36

美國股市最大的風險：聯準會意外升息

2019-04-15 23:27

亞馬遜將讓員工練習漫步 貝佐斯：有時沒效率才能成功

2019-04-15 22:35

成立兩年來連年虧損！南韓2間純網銀業者 陷錢坑困局

2019-04-15 22:10

職場若浮現這三種徵兆 表示你該離職了

2019-04-15 22:05

單親媽媽變電競天后 成立俱樂部培育高手

2019-04-15 00:27

蝦皮創辦人靠線上遊戲起家

2019-04-15 00:27

印尼企業家砸錢 鋪路大選

2019-04-15 00:27

國王人馬搶進Fed 惹議

2019-04-15 00:27

印尼大選 佐科威將連任

2019-04-15 00:25

回收新科技…讓塑膠消失

2019-04-15 00:25

美企財測 有望帶美股創高

2019-04-15 00:25

日中部長級對話 談三議題

2019-04-15 00:24

川普頻抨擊聯準會… 德拉基憂心Fed獨立性

2019-04-15 00:24

蘋果、高通訴訟 兩大CEO對決

2019-04-15 00:23

蘋果擴充遊戲串流平台

2019-04-14 23:21

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 17:01

美國專利制度前瞻：審查效率明顯提升 但外國勢力也日益壯大

2019-04-12 08:46

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 15:21
看更多

熱門文章

影音直擊／巴黎聖母院驚傳火警 「鐘樓怪人住的地方被燒掉了」

2019-04-16 01:57

圖輯、影音／巴黎聖母院大火 尖塔坍塌、玫瑰花窗全毀心碎一刻

2019-04-16 08:32

巴黎聖母院大火：馬克宏募重建基金 富豪慨捐35億元

2019-04-16 07:48

聖母院大火為何那麼難滅？ 消防專家：有3個原因

2019-04-16 14:38

李艷秋現場目擊巴黎聖母院大火 「景象極為駭人」

2019-04-16 08:04

影／關於巴黎聖母院 5件你該知道的小知識

2019-04-16 10:56

大陸軟了？ 不把大馬當「盤子」 少收1600億原因是…

2019-04-16 11:00

台旅客騎重機遊日熊本縣 因病猝死

2019-04-15 21:37

聖母院大火世人同揪心 CNN：此刻我們共同經歷了損失

2019-04-16 12:09

祝融肆虐巴黎聖母院 無價文物可能永難復原

2019-04-16 08:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top