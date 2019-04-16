日本熊本縣阿蘇火山噴發 赴九州旅遊需注意最新訊息

2019-04-16 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本九州的阿蘇火山16日出現噴火，圖為2016年噴發時景象。（路透） 分享 facebook

NHK快報，氣象廳發表熊本縣阿蘇火山「噴火速報」，阿蘇火山在日本時間午後6時28分左右發生噴發，詳細情況正在調查中。赴九州旅遊的國人近日需注意最新情報。

「噴火速報」指的是在一定期間內沒有發生噴發現象的火山噴發、或者已存在噴發現象的火山發生更大規模的噴發，氣象廳便會發表噴火速報，提醒民眾有必要注意今後的火山活動。