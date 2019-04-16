追趕台積電腳步 三星也完成5奈米製程研發

2019-04-16 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



三星電子公司周二（16日）表示，已開發出最新奈米製程技術，提升該公司在規模620億美元的晶圓代工市場與台積電的競爭 。

韓聯社報導，全球最大記憶體晶片製造商三星電子表示，已完成5奈米（nm）FinFET製程技術的研發，現在準備提供客戶樣品；兩周前台積電表示，已將相同的技術投入風險生產（即試驗階段）；三星電子並表示，今年將出貨7奈米製程產品；相形之下，台積電自去年以來一直使用這項技術。

5奈米製程技術將有助於三星贏得本身沒有製造廠的客戶，包括蘋果與高通在內。面臨記憶體晶片需求放緩的三星，正在尋求為其他公司生產更多晶片，以提振其晶圓事業部門。

國際半導體產業協會（SEMI）產業研究及統計部門主管曾瑞瑜（Clark Tseng）說：「三星說『我們也準備好了』。」「對其最先進的晶圓代工業務而言，三星的客群非常有限，因此，這是他們想要拓展的地方。」