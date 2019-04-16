華為董事長：沒和蘋果談過5G晶片供應

2019-04-16 17:17 中央社 深圳16日綜合外電報導



華為技術有限公司（Huawei Technologies Co.）輪值董事長胡厚崑今天表示，沒和蘋果公司（Apple Inc）討論過5G晶片組供應事宜。

胡厚崑是在深圳的華為全球分析師年度大會做出上述發言。先前華為創辦人任正非告訴CNBC，華為對出售5G晶片予蘋果持「開放」態度。

胡厚崑表示：「我們沒和蘋果談過此事。」他重申華為不打算在此時成為晶片供應商，也說期待在5G電話市場和蘋果競爭。

他說，至3月底，華為拿到40張打造5G通訊基礎設施合約，高於先前披露的30多張。