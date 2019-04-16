假造汽車排放數據 福斯前總裁遭起訴

2019-04-16 16:39 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



福斯汽車前總裁溫特孔因偽造汽車排放數據遭起訴，這是在2015福斯數據造假案後首次有企業主管遭到起訴。德國布倫瑞克區檢方15日起訴溫特孔與另外4位前福斯主管在汽車排放數據造假，誤導消費者與官方，造成車廠嚴重損失且讓消費者權益受損。

根據《土耳其官方通訊社》報導，2015年福斯透過軟體操控變速箱等汽車零件，使車輛測出較低的二氧化碳排放量、耗油量以符合美國環保法規標準，當時的罰金與車輛回收造成車商損失32.8億美金。

《路透社》也提到，溫特孔上星期也被美國安全署因詐欺罪起訴，因為他太晚讓美國投資人知道福斯汽車有問題導致他們損失慘重。而也根據汽車廢氣排放量決定課稅額度，福斯已曾因柴油車數據造假醜聞遭罰2.7億歐元。

去年福斯高層也發法律文件稱，它們的主管當時是受到欺騙的一方，並沒有正視這件事對消費者帶來的衝擊；15日福斯也發表聲明，公司方面的犯罪調查已經結束，福斯已支付德國政府10億歐元的罰金，這次起訴是關於前總裁與其他主管「個人行為」。

《財經時報》提到，根據德國檢察署表示，在德國最嚴重的詐欺案可以關到10年。除了溫特孔外，它們陸續調查到其他36名嫌犯，會請他們儘快到案說明。

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