蘋果高通訴訟戰 一名陪審團成員不曾擁有智慧手機

2019-04-16 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



蘋果與高通的訴訟案16日開庭審理，不過這場有關iPhone智慧手機技術的爭議，九名陪審團成員中卻有一位女性不曾擁有智慧手機。

蘋果與高將於周二提交開場陳述；蘋果主張，高通運用其數據機晶片製造商的壟斷地位，強行向手機製造商索取過高的專利授權費用。高通則尋求向蘋果iPhone、iPad產品的亞洲代工廠追討尚未支付的數十億美元費用。