本世紀來股價漲60,000% 這公司讓亞馬遜、蘋果望塵莫及

2019-04-16 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



談到21世紀表現最佳的美股個股，許多人的猜測是亞馬遜、蘋果；這兩家公司的股價自2000年來分別飆漲2,300%和5,300%，但他們都比不上一家飲料公司--Monster Beverage。

這家能量飲料公司的股價，在同一段時間裡上漲60,000%，在標普500指數成分股中一枝獨秀。Monster自2008年起的獲利持續成長，推升股價上竄；自2001年起，該公司的營收成長不曾低於9%。

Macquarie Capital分析師Caroline Levy說：「能量飲料是這個世代的代表性碳酸飲料，Monster則持續成功擴張產品種類。」

不過，Monster目前正面臨強大逆風，過去幾周來股價下滑約18%，主因新的競爭對手正進軍規模500億美元的能量飲料市場；亞馬遜網站已開始販售自有品牌的能量飲料，可口可樂也在歐洲推出Coca-Cola Energy能量飲料。

可口可樂的新產品尤其值得關注，因為該公司是Monster最大股東，持有19%股權，也經銷Monster產品；分析師長久來均推測，可口可樂將會買下Monster（目前市值近300億美元）。

不過，可口可樂去年8月以10億美元併購Costa咖啡（咖世家）後，在歐洲推出能量飲料的決定，看來似乎離併購Monster退了一步。

據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence，BI）分析師Kenneth Shea表示：「我認為機會已過，可口可樂目前不會買下Monster。當初Monster簽下可口可樂為經銷商是一大成功，但可口可樂自推能量飲料，可能成為破壞強力合作夥伴關係、在國際市場衝擊Monster的風險。」

除了亞馬遜和可口可樂，Monster的更大對手或許是 Vital Pharma公司的Bang能量飲料。分析師普遍認為，近來該公司的市占率成長，是分食了Monster的市占率。

今年3月，紅牛（Red Bull）在能量飲料市場的市占率較去年同期下滑不到1個百分點，降至38.2%；Monster的市占率則大減3.5個百分點至35.4%。於此同時，Vital Pharma的是占率則躍升逾1個百分點至8.3%。