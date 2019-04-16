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油價回落 因重燃經濟不確定性；黃金跌向本月低位

2019-04-16 07:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

紐約原油期貨周一從長達六周的漲勢中回落，因高盛和花旗財報令人失望，再度提醒市場經濟形勢的不確定性；金價跌向本月最低價位，市場對美中貿易談判的樂觀，以及中國經濟數據正面表現，都削弱黃金的避險需求；工業金屬漲跌互見，供應成長跡象推動鋅、銅下跌。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價下跌

紐約原油回落0.8%，因銀行業績令人失望重燃有關經濟形勢的不確定性，全球財長和央行行長周末發表聲明稱經濟風險為「偏向下行」。

Informa Economics的能源市場分析師Marshall Steeves表示，「在需求方面，存在經濟成長放緩的迫在眉睫的問題」。

紐約商業交易所5月交割西德州中級原油（WTI）原油期貨周一下跌49美分至每桶63.40美元。倫敦ICE期貨歐洲交易所6月布蘭特原油結算價下跌37美分，或0.5%，至每桶71.18美元。

●金價跌近本月內低點

現貨黃金紐約時間下午2:17下跌0.2%至每英兩1,288.22美元。黃金期貨結算價下跌0.3%。

美國財政部長米努勤表示，兩國旨在結束為期九個月的貿易關稅戰的談判正取得進展。

●鋅價下跌；銅價走低

工業金屬周一漲跌互見，鋅價下跌，因有跡象顯示供應成長。銅價走低；上周五曾上漲，因中國的樂觀數據和對中美貿易談判的樂觀情緒。

中信期貨在一份報告中表示，鋅的供應復甦正在中國實現，這將對價格產生壓力。高盛分析師指出，對銅而言，「儘管精煉銅市場依然寬鬆，有共識認為銅精礦市場非常吃緊」。

倫敦時間下午5:55，LME鋅價下跌1%，結算價每公噸2900美元。 LME銅價下跌0.1%至6487美元。

紐約金價
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