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銀行財報拖累 美股三大指數小幅收跌

2019-04-16 06:48經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周一小幅收跌，因銀行財報不如預期，拖累金融股，削弱上漲動能。

道瓊工業指數收跌27.53點或0.1%，至26,384.77點；標普500指數收跌1.83點或0.06%，至2,905.58點，那斯達克指數收跌8.15點或0.1%，報7,976.01點。

美股在第1季寫下近10年來最大單季漲幅後，在4月的財報季開始前一直停滯不前。Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示：「股市仍有動能，但是漲勢看起來有點疲乏。」

中國的數據顯示復甦跡象之際，投資人轉向美國財報季，確認美國企業面對成長挑戰時是否仍然保持韌性。

高盛第1季營收不如預期，股價下跌3.8%。花旗集團獲利高於預期，因成本削減抵銷營收下滑，股價小幅收跌0.1%。

分析師預期，標普500指數成分股企業第1季盈利較去年同期下降2.1%；儘管與最近的預測相比有所改善，但這將是2016年以來企業獲利同比首次下跌。

美國銀行、摩根士丹利、Netflix、嬌生和美國運通等公司的業績都是本周關注焦點。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「除了財報，投資人也須對美中貿易談判等全球地緣政治事件保持警惕。」

消息人士指出，在美中貿易協議條件中，美國在要求中國限制產業補貼的的立場有所緩和。Sam Stovall表示，這意味著美國在貿易協商的一個核心目標讓步 ，「這是個利多，總統希望達成某種協議」。

波音公司股價下跌1.1%，美國總統川普在推特上表示，波音應該修復停飛的737 MAX機型並改名。

叫車服務平台Lyft延續跌勢，下跌6.3%。自3月29日上市以來，該公司目前的股價比72美元的發行價低22%。

美股周一小幅下跌。投資人密切關注企業財報。 美聯社
美股周一小幅下跌。投資人密切關注企業財報。 美聯社
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