高盛花旗財報遜 美股小跌

2019-04-16 05:08 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



投資人消化了高盛和花旗集團等大型銀行的上季財報數據。（美聯社） 分享 facebook

在投資人消化了高盛和花旗集團等大型銀行的上季財報數據後，美國股市走低。

道瓊工業平均指數下跌27.53點或0.1%收2萬6384.77點，史坦普500指數下跌1.83點或0.06%收2905.58點，那斯達克綜合指數下跌8.15點或0.1%收7976.01點。

高盛獲利優於預期，因該銀行嚴控薪酬，但其營收低於分析師預期，因其機構客戶部門的銷售額下降了18%。高盛股價下跌3.82%，為12月21日來最大單日跌幅。

與此同時，由於回購超過40億元的股票，花旗集團的獲利高於預期。然而，其股票交易部門下跌20%導致整體營收下降2%，令分析師感到失望。花旗集團股價下跌0.059%。

12月公布財報的J.P.摩根大通和富國銀行提振了大盤，儘管大型銀行業績不盡相同，但整體財報季有個良好的開端。FactSet指出，在發表財報的企業中，85％獲利高於分析師預期。

The Earnings Scout CEO瑞奇(Nick Raich)在報告中表示，「這是因為2019年第一季的每股獲利預測降幅超過三年來任何一季，」「你能用較低的標準來評量這個財報季嗎？」

他說，「2019年第一季財報季最重要的數據是下季的展望，」「壞消息是每股獲利預測減幅大於正常水平。好消息是每股獲利預測修正值並不如上季差。」

15日公布財報的其他企業包括嘉信理財(Charles Schwab)和M&T Bank。

華爾街也仔細研究了貿易方面的最新進展。美國財長米努勤14日表示，如果美國不遵守兩國可能達成的貿易協議，美國願意接受懲罰。但是，他15日表示，雙方還有很多工作要做。

由於預期美中將在不久的將來達成貿易協議，而聯準會維持更寬鬆的政策立場，股市2019年開始開始上漲。史指距9月創下的歷史高點不到2%。

Chaikin Analytics CEO柴欽(Marc Chaikin)表示，「只要與中國的貿易談判正在取得進展，股市就可以在未來4周內迎來藍天，因為第一季財報已經公布。」「在衡量股市反彈繼續的可能性時，看到投資人情緒低迷總是令人欣慰，因為這是個反向指標。」