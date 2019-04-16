因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



追求熱情已成為老生常談，無數畢業演說嘉賓都勉勵人們全力追尋所愛，脫口秀天后歐普拉鼓勵我們找尋人生目標，Nike的廣告標語也是「做就對了」（Just to it）。但問題在於，找尋熱情這件事知易行難。

華爾街日報報導，僅有鳳毛麟角的人有幸在早年確認自己的志向，並找到與熱情結合的工作。有些人從未找到，在另一條道路上心力交瘁地邁進；多數人一開始對工作滿懷熱忱，卻在過程中消磨殆盡。若你曾經無意間放棄喜歡的事，可以藉由一些步驟重拾熱情：

●別太躁進

循序漸進才能長久。《熱情的悖論》（暫譯，The Passion Paradox）作家史托伯格（Brad Stulberg）表示，研究顯示，當人們為了追尋熱情而辭去工作時，失敗率超過逐步培養新興趣，若太快「一頭栽進全新事物，必須熱愛新事業、以及要靠此賺錢的心理壓力，往往會高到超出負荷」。

●每周騰出空暇時間

史托伯格建議，每周先在行事曆上幫自己留出三個空白時段，用這一至三個小時的時間，全心投入感興趣的事務。重點是提前撥出時間，「必須先列為優先，才會真的騰出時間」。

●找一位知己

紐約大學FTRG研究心理學家帕森斯（Aleja Parsons）說：「打電話給一位了解你的熱情所在，且能提醒你熱情的人」，讓朋友指引你回歸初衷。

●制定計畫，按部就班

帕森斯指出，所有計畫都應包含小步前進的階段性規劃，這正是養成習慣的方式。我們都希望能堅持到底，而不是斷斷續續。

●別迷失在準備作業裡

真的去落實自己的計畫。人們往往會迷失在打造最佳環境與備足所有物品的準備作業裡，誤以為自己正在向前邁進，其實不然。史托伯格說：「就直接開始吧。」

●適時給自己鼓勵

可以用一些小獎勵或不定期的饋賞，獎勵自己完成計畫，並在達成某個里程碑時好好犒賞自己一番。帕森斯指出，人們傾向持續去做有回饋的事情。

●專注於過程帶來的喜悅