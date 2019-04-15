美國股市最大的風險：聯準會意外升息

2019-04-15 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



華爾街一家大公司表示，最佳的投資機會可能在千里之外。梅德利全球顧問公司（Medley Global Advisors）常務董事埃門斯（Ben Emons）對CNBC表示，也就是說，歐洲和亞洲股市的上漲潛力大於美國。

埃門斯並表示，他擔心美國經濟形勢好轉可能會促使美聯準會（Fed）開始升息，將震撼整個華爾街。

埃門斯表示，最大的風險是人們認為，利率將就此打住，不會再上升， 「儘管Fed按兵不動，而且繼續溝通政策，但以目前的經濟表現來看，不代表未來不會再升息。 美國的經濟展現實力，國內生產毛額（GDP）的呈現上升趨勢，沒有經濟衰退的風險」。

外界普遍認為，Fed的政策轉鴿派，是股市12月低點反彈的最大驅動力之一。但埃門斯指出，投資人將在英國獲得更大的報酬。由於英國脫歐風險正在引發市場的緊張和壓力。 英國的基準富時100指數在過去一年中維持平盤。

但他表示，由於脫歐時程未來可能延長，英國脫歐的不確定性正在逐漸消失，相對於歐洲與美國，英國股市有上升的機會。

對於具有較大風險承受能力的投資人來說，埃門斯認為，中國以及包括韓國、馬來西亞規模較小的亞洲經濟體會有較大報酬。 事實上，他相信美中貿易戰會產生一個有利的解決方案。

埃門斯說，以南韓為例，這個國家對全球貿易非常敏感，現在這是一個非常被低估的市場，而這正是出現轉折的所在，「這些市場的股價落後其他市場」。