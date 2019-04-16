花旗、高盛報憂 Q1營收黯淡

2019-04-16 02:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



花旗集團（Citigroup）與高盛公司（Goldman Sachs）兩大金融機構上季獲利雖都優於預期，但股價15日早盤卻都重挫，原因是花旗的股票營收不如預期，高盛幾乎所有主要事業營收也都下滑。

花旗15日公布，第1季淨利比一年前成長2%至47.1億美元，每股盈餘（EPS）為1.87美元，優於分析師預估的1.80美元。 高盛與花旗淨營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook

花旗上季總營收比去年同期減少2%，為185.8億美元，符合預期，但股票營收年減24%至8.42億美元，低於市場預估，交易業務總營收也減少5.2%。花旗股價15日早盤下跌1.3%至66.53美元。

花旗財報的突出點是債券交易業務優於同業，但股票交易部門相對遜色；該公司上季固定收益產品、貨幣及原料商品部門的總營收為34.5億美元，投資銀行業務營收營收激增20%，超出市場預期；債券承銷業務營收增加15%，也優於預估；投顧業務營收激增76%，更遠高於分析師預估。

花旗消費者信用部門上季營收卻陷入停滯，不如市場預估；該部門並提撥19.8億美元，作為壞帳準備。經營績效比率（即每取得1美元營收所花的成本）下降到57%，比去年第4季的57.8%略優。

不過，花旗撙節成本的表現仍有改善，上季營運成本減少3%，為105.8億美元，減幅大於預估。

高盛上季淨利比去年同期劇減21%至22.5億美元，EPS為5.71美元，優於預估。營收則大幅減少13%，為88.1億美元。

其中，上季交易業務營收劇減18%至36.1億美元，但符合預估；投銀部門營收增加1%，為18億美元，優於分析師預估，也抵銷了交易部門營收劇減的衝擊。高盛股價15日早盤重挫3.1%，報201.35美元。

高盛上季投顧部門營收年比激增51%至8.87億美元；債券承銷部門營收6.52億美元。購併顧問部門營收亮麗，且股票承銷營收的減幅低於預估，手續費收入意外激增。由於Uber將於5月股票上市，高盛是主要協調者，將對第2季業績有所裨益。