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新興幣…雙率套利新寵

2019-04-16 02:16經濟日報 編譯任中原／綜合外電

全球金融市場近來波動率低迷，正使新興市場貨幣成為套利交易的寵兒。摩根士丹利認為新興資產仍具有吸引力，但個別國家的情況不同。

彭博資訊一項匯率指數顯示，交易商進行利率匯率雙套利交易（carry-trade）的八種新興貨幣績效良好，運用美元空頭部位的八種新興貨幣套利交易報酬率在4月12日止當周提高，為逾兩個月來首度連兩周攀升。倫敦GAM公司投資主管麥克納馬拉說，新興市場的收支帳大致穩健，且套利報酬率豐厚。

摩根士丹利跨資產策略長席特預期，投資人將繼續投入新興股、債市。但分析師指出，新興貨幣匯率震盪幅度縮小，顯示投資人在決定加碼之前，仍希望先看到更多全球經濟成長回升的信號，尤其是17日中國將公布第1季經濟成長率，目前市場預估為年增6.3%。中國本周還將公布3月零售銷售及工業生產，預料可能上升。

投資人仍擔憂個別國家的政經風險，包括印度、印尼及南非等國的選舉，巴西迄未通過年金改革案，以及土耳其難以擺脫經濟萎縮及通膨偏高的雙重壓力。

印尼17日將舉行大選，且需要數日才會有結果。印尼盾3月表現是亞洲第二強，僅次於菲律賓披索。巴西國會也預定於17日表決年金改革案，是投資人關注的焦點；如果延後，將被市場視為利空。

南韓央行16日將召開決策會議，市場已預先反應央行今年稍晚將降息，但現在可能還不是降息的時候。土耳其1月失業率攀升至14.7%，為十年高點，顯示經濟仍深陷萎靡困境，加上土國外匯存底減少，高盛仍對里拉持審慎看法。

印尼土耳其
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