成立兩年來連年虧損！南韓2間純網銀業者 陷錢坑困局

2019-04-15 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



南韓在2017年先後成立兩家純網路銀行業者K-Bank與Kakao Bank，外界原先預期這將對傳統銀行業造成衝擊，但上路2年後，這兩家純網銀並未造成顯著影響，甚至連兩年出現淨虧損情形。

韓國時報報導，最先成立的K-Bank在去年淨損800億韓元，從前年的840億韓元稍微減少，而Kakao Bank去年的淨損則出現大幅減少情形，從前年的1044.9億韓元降至209.5億韓元。

一位K-Bank發言人說：「日本純網銀花了5年才轉虧為盈。K-Bank正在成長且虧損數字也在改善。」有限的營運資金令南韓這兩家純網銀獲利能力受到限制。

隨著未來第3家純網銀的成立，K-Bank與Kakao Bank勢必將面臨更大的競爭。由南韓行動支付龍頭業者Viva Republica帶領的集團以及另個由Kiwoon證券領導的財團，已向南韓金融監督院申請經營純網銀執照，而金融監督院則將於5月公布結果。

南韓金融研究院資深研究人員李炳允（Lee Byung-yoon，音譯）說：「這些純網銀為市場提供了刺激，但需要進一步的努力才能獲得更大利潤。」

為了提高業績，南韓純網銀業者必須增加資本來更積極地拓展貸款業務，但前方仍障礙重重。

去年，南韓對一項關於純網銀的法律進行了修訂，允許非金融企業最多能持有34%純網銀股份。該法已於今年元月生效。

這項法律讓K bank與Kakao Bank兩家業者的母公司韓國電信跟Kakao，能挹注新資金成為主要股東。今年3月，韓國電信已請南韓金融監督院審查其是否有資格成為K bank主要股東，Kakao也打算提出相同要求。