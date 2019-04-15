職場若浮現這三種徵兆 表示你該離職了

2019-04-15 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



若你曾考慮離職，那你並不孤單。根據美國勞工統計局（BLS）資料，今年2月有將近350萬名美國人辦離職，占總勞動人口的2.3%。

要清楚明白離職的時間點並不容易，你可能只是「厭惡自己的工作」不夠好。 CNBC列舉三個是時候提辭呈的徵兆：

●將帥無能

公司的領導階層若缺乏領導能力，注定會以失敗收場。如果主管不挺員工、溝通能力差，又不夠公正誠實，你基本上就像無頭蒼蠅，工作缺乏方向與目標，更別說要依循公司的成長策略。

然而，也請記住一點，公司若缺乏強而有力的領導階層，或許代表你有機會從原先的職位晉升到這個階層。

●公司文化薄弱

看看自己周圍，身邊多位同事是否處境悽慘、工作缺乏熱血？若真是如此，公司是否有採取任何措施來改善這個文化？缺乏團隊精神不只對公司有害，還會影響你的心理健康和幸福。

●零成長機會

公司是否給你空間去承擔額外的責任、學習新技能、提拔你或為你加薪？若你曾向主管反應過數次卻未果，這個狀況在未來可能也不大會改變。

不過，問題也可能出在自己身上，而非工作本身。在你思考這些徵兆的同時，請完全誠實地面對自己，這些問題可能跟你待在何種公司或領域無關。

換言之，也許你確實待在一個領導階層很強的團隊，但你不努力與領導階層溝通，或者提問沒有切中要點，你可能才是那位把所有人都拖下水的豬隊友。

你未獲得提拔或升遷，可能在於沒有為團隊帶來足夠的價值，或你一開始就沒打算與主管討論這些事。若問題出在你身上，但你在目前的職涯路徑中看見發展潛力，那麼重新開始自己的工作目標及轉換心態也不賴。搞不好在你開始投入更多努力後，就會看見情勢好轉。

但若你待在不對的地方，應該怎麼做？當離職的徵兆已清楚浮現，此時你可能會犯下最嚴重的錯誤，就是出於害怕而猶豫不決，這時要立刻擬定一項離職計畫。

CNBC以下列舉三項有用的技巧：

●徹底實踐離職的決定

這取決於你是否有決心或離職意念夠堅定。必須把離職當作每日首要之事，否則你可能永遠找不到動力或動機來擬定離職計畫。

●積極主動找新工作

你夢想的工作不會平白無故從天上掉下來，每天至少要空下1到2小時找尋新的工作機會。例如詢問你信任的專業人脈，若他們知道有任何新的職缺，就可推薦你去應徵；記得開啟電子郵件的工作通知。

●工作面試不只是面試