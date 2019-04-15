美制裁新對象 陸LED晶片龍頭股價閃跌逾9%

2019-04-15 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



繼中興、華為及福建晉華後，大陸最大的LED晶片製造商三安光電疑似成為下一個被美國制裁的目標。日經亞洲評論報導，總部位於加州的全球頂級晶片和顯示設備製造商應用材料公司（簡稱AMT）已停止為三安光電供貨和提供服務。三安光電今（15）日回應稱，AMT主要是生產設備的供應商，主要是擴產時才購買設備，大陸境內也有企業在做該設備並已使用，不是全球唯一供應商。對公司的正常經營不會有影響。

三安光電今（15）日早盤股價閃崩一度跌逾9%，但隨後跌幅收窄，目前跌7.92%至人民幣12.9元。

21世紀經濟報導，三安光電有關人士表示，事件對公司的正常經營不會有影響。公司已經遞交申請，以待被移除「未經核實名單」。根據資料，美國商務部日前公布一份「未經驗證」實體的危險（red flag）名單，名單上列出一些大陸企業或學校，要求美國公司必須謹慎地與這些機構打交道。