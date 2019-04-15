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亞洲網路業進軍純網銀 對傳統銀行掀起劇變將遠勝歐美

2019-04-15 15:10經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

亞洲網路業者正追隨阿里巴巴和騰訊在中國金融市場如火如荼的推進腳蹤，也紛紛利用各自龐大的客戶群發展網路銀行，挑戰傳統銀行的消費金融業。

亞洲各國漸漸開放數位服務業者經營網銀，這進軍網銀的業者，大多是靠即時通訊App、表情貼圖、或線上訂位起家的出色的網路服務公司。

亞洲網銀雖然才剛起步，但比歐美金融市場猶勝一籌，這兩大先進市場進展緩慢，且這類純網銀背後支持者往往不是科技業者，而是靠創投基金和固有的金融業者。

眾安科技總裁許煒接受路透訪問說：「如果在香港要開設銀行戶頭，還甦前往銀行，花一小時回答問題，還得等電話確認才能完成開戶。」「其實所有在櫃檯所需的資訊，已可以由行動電話來搜集。」

香港金融主管機關上個月發出四張網銀執照，其中一張給了眾安，對由HSBC和渣打主占的香港傳統銀行業而言，這將是多年來最大劇變。

南韓，當局也已發出兩張純網銀執照，其中一家發給南韓最大聊天App Kakao。Kakao 銀行發言人說：「我們的即時通App Kakao Talk每月平均4,500萬用戶，對宣傳自己的銀行是大助力。 」他表示，Kakao採用人工智慧技術來做自動化客戶支援服務。 Kakao銀行到3月為止已有890萬用戶。

其他準備核准純網銀的亞洲國家包括台灣。馬來西亞也計劃在今年底公布管理辦法。泰國央行則表示尚在研究相關議題。

麥肯錫香港合夥人 Jeff Galvin說：「大型科技公司視此為攻城掠地的良機，他們可以建立一套金融服務模式，再交叉銷售給現有用戶。 」

相形之下，亞馬遜（Amazon.com）和Google在內的美國科技業者，將金融服務業務的重心擺在提供技術和諮詢服務給現有銀行業者。

不過，亞洲傳統業者也各自和新進對手合作，不願在變化中的金融業生態中缺席。像在香港取得網銀執照的另一個團隊，即是渣打銀行和中國攜程旅行網的合資事業 。

台灣申請網銀的三家業者中，也各有傳統金融業撐腰，分別是中華電信和兆豐銀行，LINE和台北富邦銀行，樂天和國票。

香港金融主管機關陸續發出網銀執照，對香港傳統銀行業而言，這將是多年來最大劇變。路...
香港金融主管機關陸續發出網銀執照，對香港傳統銀行業而言，這將是多年來最大劇變。路透
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