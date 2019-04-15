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9億人投票大工程 印度大選受矚目

2019-04-15 13:29台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印度高達9億投票人的議會大選預期將歷時1個月，對人員、物力耗損都極為浩大。(ph...
印度高達9億投票人的議會大選預期將歷時1個月，對人員、物力耗損都極為浩大。(photo by Wikimedia)
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全球最高難度的選舉大工程登場，印度為了9億選民投票將耗時一個月準備！印度於11日起進行投票資格數高達9億人的議會大選，本次選舉也是對現任總理、人民黨領袖莫迪的一大考驗，由於參與投票的黨派超過450個，投票所高達100萬個，印度得耗費鉅資與時間，才能克服投票人數眾多、選區過廣，以及各種負面手段如賄選、暴力等問題，達到民主投票的訴求。

印度投票工程浩大

根據《經濟學人》報導，本次印度議會大選將是全球最浩大的投票工程，由於符合投票資格的選民有9億人，加上印度幅員遼闊，選委會得開超過100萬個投票所，更為了特殊地區而派遣特戰裝甲車帶著投票工具進駐，但即便如此仍有偏遠地區的印度人得騎駱駝、戴氧

氣筒等前往投票。

選委會指出，至少需要1300萬的工作人員參與投票事宜，而高達9億選票及超過450個黨派的參與，讓開票與統計工程更顯艱難，選委會預估投票日期將超過1個月，並於下個月23日開票。

暴力與賄選惡習風行

據《英國廣播公司》報導，印度除了得克服人數眾多與幅員廣闊的問題之外，更花了近一年思索抗衡負面選舉手段的對策。選委會本次全面使用電子投票機器，並配合人臉識別技術，以打擊過去常發生的「一人多投」與「佔領投票站作票」的惡習。

針對喀什米爾、阿薩姆和賈坎德邦等地區常發生的暴力事件，例如賈邦常有極端左派游擊隊在投票路上埋地雷，印度派遣武裝力量進駐，對上述等高危險地區進行全面掃雷。

然而，上述的問題都還不是最讓選委會頭疼的，《半島電視台》報導，印度選舉積習已久的弊病是各黨派都不遵守選舉守則，首先，賄選手段早已是執政派「毫不掩飾」的手段，參選黨派過多讓選委會抓不勝抓；其次，選舉資金對大部分黨派都是難題，競選活動會有黑金介入勢不可免，同樣也是防不勝防。

此外，在野黨總對開票結果質疑，雖然官方聲明電子投票機將全面普及，但不少人仍提出駭客侵入更改結果的想法，或甚至是黨派自導自演。簡言之，選委會要做到讓所有人都服氣，道阻且長。

莫迪施政差成隱憂

談及本次議會大選是對莫迪的大考，美國專業政治新聞《Vox》報導，本次選舉他領導的人民黨最大勁敵是國大黨，追溯回2014年大選時，莫迪一派狂掃282席，宣告勝出，而當時選前他承諾的改善經濟、杜絕腐敗，甚至是替年輕人每年創造1000萬個就業機會，最後都沒兌現。

今年該國2月失業率已飆升到7.2%，這也是45年來新高，莫迪的經濟政策也是一大失敗，初衷是為了徹查未計入稅的現金（清除腐敗），但最終成效不彰，專家聲稱莫迪反而把貨幣越搞越糟。總言之，莫迪食言的政治承諾與表現不佳的施政成果可能是本次選戰一大隱憂。

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