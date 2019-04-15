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紐時：賀建奎基因編輯爭議 美國導師切割自清但知情

2019-04-15 10:37聯合報 記者張聲肇╱即時報導

美國史丹福大學正在調查該校生物工程教授奎克，他指導的博士後學生、中國大陸科學家賀...
美國史丹福大學正在調查該校生物工程教授奎克，他指導的博士後學生、中國大陸科學家賀建奎去年因基因編輯引發高度爭議。路透
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紐約時報14日揭露中國科學家賀建奎「基因編輯嬰兒」始末，公開他和他在美國史丹佛大學的博士後導師奎克(Stephen Quake)之間的電子郵件，奎克受訪時否認曾參與在中國的研究。

其中一封信，賀建奎歡欣鼓舞告訴奎克，「這位女性懷孕了，基因編輯成功了！」現年49歲的奎克是史丹佛大學明星教授，他回覆道，「這可是非同小可的成就，希望她懷孕順利……。」

過了幾個月，也就是去年11月，一對基因編輯的雙胞胎順利降世的消息，驚動全球科學界與新聞界，科學界不少人譴責賀建奎的實驗不符倫理，也不安全，因為這套技術若落入不法之徒手裡，「科學干預」嬰兒將對人類造成莫大衝擊。

今年1月，中國政府公布調查結果，結論是，賀建奎嚴重違反科學倫理與研究紀律，也違反中國法規。

另一方面，美國科學界對這件事情的知情程度，也成為眾所矚目焦點，賀建奎中國母校的校長寫信給史丹佛大學，請史丹佛調查奎克等人是否幫助賀建奎在中國進行上述研究。

這位中國大學校長的信，直陳奎克教授指導賀如何進行試驗、如何發表論文、如何擴散新聞稿的影響力，甚至新聞發布後的反應招數，都予以指導。該信直言奎克「違反國際公認的學術倫理與行為準則，必須受到譴責」。

奎克接受紐時訪問時，解釋說他與八年前的學生之間的互動被誤解了。「我和本案完全無關，也未涉入。我自己遵守高倫理標準。」

他出示給紐時的電郵顯示，賀建奎告知奎克計畫進行中的重要突破，包括受試者懷孕及順利生產，奎克則提醒這位前學生要拿到中國政府的核可，研究報告要經過專業期刊同行的審核，也答應賀一起商量何時公開研究成果。

電郵確實沒有奎克參與賀建奎研究計畫的證據，但他在這些2017到2018年的通信中，也不曾勸阻賀停止試驗，雖然奎克說，2016年8月兩人見面時，他曾敦促學生不要繼續基因編輯胚胎計畫。

報導指出，同業私底下告知有爭議的實驗，科學家該不該把它當做公共事務報告出來？對進行中的「非正統」試驗提供「正常的」研究指導，算不算是「違規」行為？這些都是世界衛生組織等國際與國家級機構在研議的問題。

基因懷孕
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