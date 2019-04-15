老虎伍茲大復活贏美國名人賽 贊助商跟著揚眉吐氣

2019-04-15 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



曾經的職業高爾夫球一哥老虎伍茲，失意十多年後，昨天（14日）上演大復活，贏得美國名人賽冠軍，再度穿上綠夾克，成為焦點。他自己，以及長期贊助陪他度過低潮的Nike，和掙扎時期雪中送炭的其他贊助商，都喜迎這次勝利曝光度大增帶來的效益。

彭博資訊報導，根據Apex行銷公司贊助運作分析師的估計，決賽的最後伍茲逆轉超前的電視轉播，為其多個贊助企業製造了價值超過2,360萬美元的曝光度。Baker Street廣告公司運動行銷主管Bob Dorfman說，伍茲具有將偶而才看高爾夫球的球迷引到電視機前的能力。

伍茲重回高球最大舞台的中心，可望帶動更多人對職業高爾夫球的興趣，伍茲的贊助商因而在未來一段時間持續得到更多關注。球壇也會有新的辯論，探討伍茲是否能重返榮耀。

彭博指出，與伍茲關係最深厚的贊助商要屬Nike。Nike從1996年伍茲轉職業就始贊助他，並藉由伍茲的明星表現發展Nike的高爾夫球產品線。2016年Nike雖然宣布收掉高球球桿、球和球袋製造，但仍是伍茲服裝贊助商。14日伍茲身穿的紅色Nike上衣，就是球迷熟悉的裝束。不過這些年伍茲必須另找廠商贊助球具，接手的是TaylorMade提供球桿，Bridgestone提供球。飲料公司Monster Energy也從2016年開始贊助球袋。

Apex行銷公司說，14日在CBS上的電視轉播，這些贊助商得到的曝光價值，估計Nike約有2,250萬美元，Monster Energy 96萬美元，Bridgestone 13.4萬美元。隨著其他媒體聚焦伍茲勝利的映象散布到全球，以及伍茲日後出賽的注目率上升，這些數字未來還會繼續走高。