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【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

台股ADR上周五漲跌互現 台積電漲1.1%

2019-04-15 07:11經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR上周五漲跌互現，台積電漲1.1%，較台北交易股票溢價4.2%。

在美國兩大銀行獲利優於預期的帶動下，美股三大指數上周五（12日）全面上漲，標普500指數突破2,900點關卡，是2018年10月以來首見，一周來和那斯達克綜合指數也雙雙締造連三周漲勢。標普500如今距離去年9月創下的歷史新高只差不到1%。

標普500和那斯達克綜合指數上周五各收在2,907點和7,984點，各漲0.7%和0.5%，一周來保持收高，各漲0.5%和0.6%；道瓊指數周五大漲269點，收到26,412點，漲幅1%；費城半導體指數周五大漲1.4%，再創新高，全周漲1.3%。

台灣加權股價指數上周五微跌3.47收10,805.30，台積電平盤。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 69.25 -0.88 69.70 -0.65

友達 AUO 11.47 -1.06 11.40 0.65

中華電 CHT 108.51 +0.60 109.50 -0.90

台積電 TSM 262.68 +1.14 252.00 4.24

聯電 UMC 12.15 +1.55 12.20 -0.39

資料來源：彭博

標普台積電台股

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