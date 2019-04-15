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【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-15 06:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

國際貨幣基金（IMF）旗下顧問委員會周六發布公報說，在世界經濟面臨貿易齟齬等下行風險的環境下，各國財長和央行總裁準備「迅速行動」來促進成長。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●IMF閉幕昭告市場的訊息

國際貨幣與金融委員會（國際貨幣基金組織189個成員國的主要諮詢小組）發表的公報說，雖然預料2020年經濟成長將回穩，但「風險依然偏向下行」。委員會表示，風險包括「貿易緊張局勢、政策不確定性、地緣政治風險以及在政策空間有限、債務水平處於歷史高位以及金融脆弱性增加的情況下，金融狀況突然急劇收緊」。

公報說，「為了保護擴張，我們將繼續降低風險，增強韌性，並在必要時迅速採取行動，為各方的利益促進成長」。

●亞股今天為什麼看漲？

在美國兩大銀行獲利優於預期的帶動下，美股三大指數上周五（12日）全面上漲，標普500指數突破2,900點關卡，是2018年10月以來首見，一周來和那斯達克綜合指數也雙雙締造連三周漲勢。標普500如今距離去年9月創下的歷史新高只差不到1%，下周能否刷新紀錄，要看接下來其他企業財報的表現。

標普500和那斯達克綜合指數上周五各收在2,907點和7,984點，各漲0.7%和0.5%，一周來保持收高，各漲0.5%和0.6%；道瓊指數周五大漲269點，收到26,412點，漲幅1%；費城半導體指數周五大漲1.4%，再創新高，全周漲1.3%。

富國銀行第1季營收持續衰減，但和摩根大通一樣獲利均有成長，讓本周公布財報的高盛、花旗、美國銀行、摩根士丹利更令人期待。 據 FactSet估計，標普500指數第1季獲利預估較去年同期下滑4.3%。

摩根大通執行長戴蒙談到美國經濟榮景，讓市場信心更加振奮，他在發布財報後的電話會議上說：「經濟榮景勢必告終之說並無法則可循，倒是可以再輕鬆持續幾年。」他認為，短期風險只有美中貿易問題，美國經濟短期不會出現衰退。

●歐盟準備對美國的反擊

歐洲聯盟正考慮對直升機和手提包在內價值120億美元的美國產品，加徵懲罰性關稅，以報復美國未能停止對波音公司（Boeing）給予稅負優惠，此舉擺明是要報復美國以空中巴士（Airbus）接受補貼為由而準備對歐盟110億美元產品加徵關稅。

歐盟外交官透露，歐洲執委會已擬定一份美國產品清單，世界貿易組織（WTO）上個月已裁定美國對波音違法補貼，因此這麼做於法有據。

這份臨時報復清單還包括遊戲機、健身器材、賭博用桌、拖車、汽車零件、菸草、伏特加、還有多種食品，如冷凍鱈魚、冷凍龍蝦、鮭魚、芒果、梨子、蜂蠟、柳橙汁、堅果、巧克力。

●台廠捲入的高通 vs. 蘋果世紀對決

為權利金爭議纏訟逾兩年的蘋果和高通，今天將在美國的法院審理。蘋果執行長庫克與高通執行長莫蘭科夫明天預料都將出庭作證。華爾街日報披露，兩人過去一年冰凍的關係導致這場糾紛惡化，難以在案件開庭前達成和解。

這場官司也關係到台灣蘋果供應商。蘋果和代工業者指控高通違反以公平和合理的條件授權產業標準專利的義務。高通則指控製造廠商未依約支付權利金。

●川普跟Fed沒完沒了

美國總統川普再次向聯準會（Fed）開砲，聲稱如果不是央行採取行動，美國股市將會「多漲5000到10,000」點。他周日再發推特說，「如果Fed工作得當，那麼股市就會多漲5,000到10,000點，」 總統周日發推特說，「量化緊縮是個殺手，本來是應該做完全相反的事情！」

歐洲央行總裁（ECB）德拉基則罕見地對Fed的獨立性表達憂慮，認為Fed若失去自主權，可能有損決策的可信度，凸顯美國總統川普最近頻頻抨擊Fed，已引發全球財金當局的警戒。

國際貨幣基金（IMF）旗下顧問委員會周六發布公報說，在世界經濟面臨貿易齟齬等下行...
國際貨幣基金（IMF）旗下顧問委員會周六發布公報說，在世界經濟面臨貿易齟齬等下行風險的環境下，各國財長和央行總裁準備「迅速行動」來促進成長。歐新社
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