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美嬰兒床奪數十命 500萬台全回收

2019-04-14 17:12台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

由於設計不良造成30個嬰兒因翻身跌落床下死亡，美國消費者保護委員會13日宣布，要求美國大廠費雪回收一款有問題的嬰兒床，回收總數高達500萬台。他們呼籲美國家長應立即停止使用這款嬰兒床，並可向費雪提請賠償，這也讓家長對自家育兒設備的安全性引發擔憂。

費雪堅持產品安全

根據《每日郵報》報導，美國消保會提到，如果家中嬰兒已可翻身，由於床體較窄容易讓嬰兒從床邊翻身而掉落，不建議家長讓小孩用這款商品。費雪則表示已配合美國消保會措施，但還是堅持他們產品非常安全。

費雪總經理史克松告訴CNN記者，希望透過這些行動讓世界各地家長明白費雪公司的對幼兒安全的維護，他們也會持續在產品上精進，讓嬰兒與學齡前幼童可以安心使用他們的產品。

產品須詳查後購買

但《BBC》提到，總共有將近500萬台嬰兒床須要回收。美國兒科學會也宣布這款嬰兒床「非常致命」。「很多家長以為從商店裡買到的嬰兒床是非常安全的」兒科學會主席亞蘇達呼籲家長在購買嬰兒用品時要更小心，先查好相關商品資訊與評價後再行購買，以免悲劇發生。

英國健保署也提醒民眾，嬰兒在嬰兒床睡覺時應採正向姿勢，被子要蓋過嬰兒肩膀而且床邊要避免放尿布與軟性玩具。另外，被子不要蓋到嬰兒的頭，也須避免嬰兒陷入太冷或太熱的狀態。

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嬰兒健保

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