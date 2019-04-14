疑受美國壓力 國際法庭放過戰爭罪

2019-04-14 14:08 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



國際刑事法院日前決定不審理阿富汗戰爭期間各方的可能戰爭罪行，被外界認為是向美國的杯葛低頭。圖／摘自Wikimedia） 分享 facebook 國際刑事法庭日前宣佈，將拒絕調查阿富汗戰爭中各方的戰爭罪問題！儘管證據顯示，阿富汗戰爭的參戰各方在戰爭期間都有犯下戰爭罪的嫌疑，但ICC法官日前決定，因為阿富汗內部動盪，無法有效搜集證據，所以不予調查。外界則認為，ICC此舉主要是害怕美國的強力反對與威脅杯葛，也再次打擊了ICC的聲譽與公正度。

成立於2002年的國際刑事法庭是國際上針對犯下滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、與侵略罪的個人進行起訴與審判。儘管截至目前為止世界上已有122個國家簽訂《國際刑事法院羅馬規約》，但中、俄、美、以等四國卻不在內，讓ICC的實際作為受到嚴重的削弱。

美國強力杯葛

《CBC新聞》指出，美國因為認為ICC的存在會侵害到他們的主權，所以才會對其如此反彈。在ICC成立之際，美國除了拒絕加入外，國會更通過法案「禁止任何與法庭的合作或援助」，並授權時任的美國總統布希「用任何手段救出任何被ICC居留的美國人」。

美國政府高層在此事上更是統一砲火，高調警告ICC。根據《巴勒斯坦新聞網》報導，美國總統川普日前放話表示，「美國會對任何針對美國、以色列或其盟友公民的調查或起訴迅速且強烈的回應。」美國國務卿龐培歐與國家安全顧問波頓也強調，若ICC試圖起訴任何美國人，其成員的美國簽證將被註銷，龐培歐甚至暗示可能會對其進行經濟制裁。

不審理收場

飽受美國威脅的ICC法庭最終則決定不予審理有關阿富汗戰爭的案子。在判決書中，ICC法官指出，目前阿富汗的大環境不安全，相關調查非常難進行。在資源有限下，他們認為展開調查「不符合司法利益」。

國際特赦在得知判決結果後則痛批，ICC此舉形同拋棄在阿富汗戰爭中的受害者，除了繼續弱化ICC早已飽受質疑的公信力，更是「對美國的霸凌俯首稱臣」。

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