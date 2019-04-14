祖克柏2018年薪30元但臉書給他7億津貼 都花在什麼上？

2019-04-14 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



社群媒體臉書去年醜聞不少也面臨主管機關的監督調查，該公司說，正因為如此，他們必須把創辦人祖克柏的個人維安費用調高為原先的兩倍以上。

新聞網站「石英」根據臉書向美國證券交易委員會提交的財報報導，祖克柏個人的薪酬總津貼（compensation），從2017年的全年900萬美元（約台幣2.8億元），增加為2018年的2260萬美元（約台幣7億元）。但過去三年，祖克柏的年薪都是1美元（約台幣31元），這表示，絕大多數津貼都拿去保護他本人和家人。

那2260萬美元中，包括了臉書董事會去年七月新增的一筆1000萬美元安全計畫，他用私人飛機則花了260萬美元。

臉書在財報上說：「我們認為，祖克柏的角色讓他處境獨特：他等同於臉書，因此關於本公司的負面情緒都直接與他相連，且轉向他。」

商業內幕（Business Insider）三月份報導，臉書的高階經理人安全團隊有70多人，祖克柏住宅外有帶槍警衛，他上酒吧之前，安全團隊會先去清場。此團隊除保護祖克柏，也保護臉書營運長桑德柏格，她去年的安全費用近300萬美元。