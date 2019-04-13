彭博調查：台北人要工作20.4分鐘 才能賺到一頓早餐

2019-04-13 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博2019年全球城市早餐指數顯示，北美和歐洲民眾平均花不到10分鐘，就能賺足錢買早餐，尤其日內瓦居民早餐費只占一日所得0.8%，相對而言最低廉；但非洲民眾須工作超過半小時才掙得到錢買早餐，顯得最昂貴。台北人的早餐費占日所得4.24%，相當於要工作20.4分鐘才能賺到一份早餐。

這項指數計算標準早餐（一杯牛乳、一個蛋、兩片土司和一份水果）在世界各地的售價，以及賺取早餐費所需工作的時間，然後按各地民眾負擔能力排名，凸顯出全球伙食費占收入比率的落差。排名依據全球逾100個地點的早餐市價資料，由線上資料庫Numbeo.com網站的用戶提供，統計至2019年12月底為止。

今年全球前五名依序是：日內瓦、杜拜、伯恩、盧森堡和舊金山。排名愈前，代表早餐費占市民一日所得比率愈低。在前四名繁華的商業與金融中心，標準早餐費占居民日所得不到1%，在科技重鎮舊金山也只占1%。

新加坡排名第37，在亞洲城市中排名最高，早餐費占當地人一日所得1.4%。台北排名第105，比2017年排名陡降35名，早餐費占日所得4.24%，相當於要工作20.4分鐘才能賺得一份早餐。日本東京排名66，市民花一日所得2.14%買早餐。在上海（排名102）占3.99%。

對照下，早餐費占所得比重最高的30個城市，大致集中在南美、東歐、東南亞和非洲。許多地區面臨糧食短缺或食物價格高昂。