銀行獲利報佳音振奮美股 下周能否創新高仍看財報

2019-04-13 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



在美國兩大銀行獲利優於預期的帶動下，美股三大指數周五全面上漲，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙締造連三周漲勢。標普500指數如今距離去年9月創下的歷史新高只差不到1%，下周能否刷新紀錄，大致仍要看銀行股。

標普500指數和那斯達克綜合指數周五各漲0.7%和0.5%，本周保持收高，各漲0.5%和0.6%，道瓊工業指數大漲269.25點，漲幅1%，全周跌不到0.1%，未能收一周來失地。

費城半導體指數周五大漲1.4%，再創歷史新高，全周漲1.3%。

富國銀行第1季營收持續衰減，但和摩根大通一樣獲利均有成長，讓下周公布財報的高盛、花旗集團、美國銀行、摩根士丹利更令人期待。 據 FactSet估計，標普500指數第1季獲利預估較去年同期下滑4.3%。

摩根大通執行長戴蒙談到美國經濟，讓市場信心更加振奮。他在發布財報後的電話會議上說：「勢必告終之說並無法則可循，倒是可以再輕鬆持續多年。」他認為，短期風險只有美中貿易問題，因此他認為美國經濟短期不會出現衰退。

此外，雪弗龍以330億美元併購Anadarko石油公司，迪士尼宣布推片和Netflix抗衡的影片串流服務後飆漲11%，也激勵美股。

標普500指數金融股指數漲1.9%，受到聯準會（Fed）轉鴿影響，金融類股今年以來漲14%，漲幅落後標普500指數的16%。

Fort Pitt資本集團經理人韓德森說：「我認為這些大銀行今年表現最好不過如此，因為第1季他們仍受益於Fed去年12月的升息力道。 」

投資人也將爬梳下周公布的房屋和零售數據，好更加了解美國經濟的健康狀態。

有恐慌指數之稱的波動率指數降至11.95，是六個月來谷底，較去年12月高峰銳減67%，市場自恃現狀，也不免令人憂心。