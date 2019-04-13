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大陸土豪之子溫哥華買上億跑車 繳稅2千萬喊「心好累」

2019-04-13 14:41聯合報 記者田思怡╱即時報導

香港南華早報報導，中國大陸房地產富商陳脈林的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）在Instagram貼文抱怨，他買了一輛Bugatti Chiron新跑車，竟要繳90萬加幣（約台幣2074萬元）的稅，讓他的「心好累」。這輛跑車的稅後總價約510萬加幣（台幣1億1756萬元）。

林鼎用父親的大陸銀聯信用卡買下這輛超跑，他在Instagram貼出以父親名義買車的發票影本，並用中文在上面寫下：「這個稅…心好累。」

他11日中午在Instagram即時動態貼出發票影本，僅維持24小時自動消失，發票上大部分的數字塗黑，只留下稅的數字。

這輛超跑的稅前售價為420萬加幣，加上5%聯邦商品和服務稅（21萬404加幣），再加上繳給省政府69萬7939加幣的稅，稅後價格約為510萬加幣。

這個數字也包含了1.7%銀聯卡手續費，若以稅前售價計算，信用卡手續費就高達7萬1400加幣，可以買一輛BMW M3。

賣車給林鼎的溫哥華車商表示，大陸人刷銀聯卡買車是「很平常的付款方式」。

銀聯卡已成為大陸人把錢移出國的工具，因此受到更嚴格檢視，大陸人每年匯出國的現金不得超過5萬美元。銀聯卡表示，在國外提領現金每年不得超過10萬人民幣（1萬4880美元），但海外刷卡消費一般沒有限制，刷卡超過1000人民幣就要向主管人員提報。

這筆超跑交易似乎沒有不妥之處。49歲的陳脈林為南京市人，曾為養鴨戶，在南京投資和建造房地產起家，創立南京鼎業投資集團，2015年以5180萬加幣（約台幣11億9400萬元）在溫哥華買豪宅，據信是加拿大史上最大一筆住宅交易。

中國大陸房地產富商陳脈林的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）在Instagra...
中國大陸房地產富商陳脈林的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）在Instagram貼出他以父親名義買Bugatti Chiron跑車的發票影本，上面寫著：「這個稅…心好累。」取自Ding Chen的IG帳號
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中國大陸房地產富商陳脈林的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）在Instagra...
中國大陸房地產富商陳脈林的兒子陳鼎（Ding Chen，音譯）在Instagram貼出他的自拍照和他新買的Bugatti Chiron跑車。取自Ding Chen的IG帳號
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