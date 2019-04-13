小摩富國銀報捷 Q1獲利亮眼

2019-04-13 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



小摩上季淨利91.8億美元。 路透 分享 facebook 摩根大通（小摩）與富國銀行上季獲利雙雙優於華爾街預期，讓美國第1季企業財報季一開鑼就傳捷報，也顯示聯準會（Fed）去年一連串升息持續推升大型銀行獲利。

全美資產規模最大銀行的小摩12日公布，第1季淨利較去年同期成長5.4%至91.8億美元，每股盈餘從2.37美元增為2.65美元，優於I/B/E/S Refinitiv訪調分析師共識預測值每股2.35美元，主要歸功於利息收益擴增以及諮詢顧問和債券承銷業績強勁成長，抵銷了交易部門的疲態。

分享 facebook 摩根大通上季營收成長4.7%至298.5億美元，也超越分析師預期的284.4億美元。受財報優異激勵，摩根大通12日早盤股價大漲4.2%至110.69美元，富國銀也漲1.6%至48.49美元，且帶動銀行股普遍勁揚。

摩根大通第1季淨利息收益躍增8%至146億美元，創新高紀錄，拜Fed去年四度調高利率之賜。在債券承銷與顧問費收入挹注下，投資銀行部門營收成長10%。但股票與債券交易量俱減，拖累整體交易營收下滑17%至55億美元，反映通膨顧慮和美中貿易衝突加劇市場波動，導致上季交易活動較一年前淡靜。

摩根大通執行長戴蒙說：「即使全球地緣政治不確定性升高，美國經濟持續成長，就業與工資也上揚，通膨溫和，金融市場穩健，消費者與企業信心仍強。」

資產排名全美第四大的富國銀行說，上季獲利躍增16.4%至55.1億美元，且每股盈餘1.2美元、營收216億美元都優於預期，足見削減成本措施奏效。上季存款總額1.3兆美元，降幅比預期小；貸款總額小增至9,482.5億美元，主要靠商業放款成長支撐，抵銷消費者貸款萎縮2%的影響。

富國銀表示，上季透過股利發放和買回股票回饋股東60億美元。該行並宣布提高季股利，從每股43美分提高到45美分。