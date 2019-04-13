鮑爾：Fed堅持獨立性

2019-04-13 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



在美國總統川普持續對聯準會（Fed）施壓、引發外界對Fed獨立性的疑慮之際，知情人士透露，Fed主席鮑爾11日對民主黨籍國會議員強調，目前美國利率應屬適當，Fed將堅持獨立性，絕不考慮任何政治壓力。川普有意提名為Fed理事的企業家凱恩（Herman Cain），在參院也遭遇愈來愈多議員的反對。

彭博資訊報導，鮑爾在與民主黨議員進行「閉門會談」時表示，基於美國的經濟現況，加上經濟成長的好處還未普及所有民眾，因此目前的利率就在適當的水準附近。

他也談到美國預算赤字持續增加的危險，表示美國的資源並非無限，赤字激增絕非長久之計；但因全球投資人渴望美國公債，因此赤字增加不會造成短期影響。他也認為美國政府不太可能倒債，但對歐洲經濟成長減緩的勢頭感到意外。

此外，川普提名保守派人士摩爾出任Fed理事後，傳出還有意提名另一位人選凱恩，已使美國議員高度質疑Fed的政策獨立性，民主黨議員也擔心川普會在2020年大選之前壓迫Fed降息。民主黨籍眾議院議長裴洛西表示，川普所提的這兩人，是他就任以來最不適當的人選，也對經濟非常危險，「我們一向主張利率應由Fed決定，而非政治人物」。

共和黨部分參議員也反對川普提名凱恩，表示「總統如果應提名較不具政黨色彩，且對經濟領域更有經驗者，才是明智之舉」。

據熟悉提名事務的人士透露，川普私下表示他了解凱恩可能難以得到國會同意；凱恩本人在臉書上表示，他可能考慮退出。