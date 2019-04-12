分析師：蘋果出現7警訊 長期投資人要當心了

2019-04-12 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果公司重新奪回美國最有價值企業的榮銜，股票市值回升到大約9,450億美元，股價漲回200美元上下，今年來股價漲幅達26%。情況看來似乎再好不過。

但Futurum Research分析師紐曼12日在MarketWatch撰文指出，深入研究蘋果會發現許多隱憂，可能使蘋果股票在未來一、兩年變成高風險投資，這將是十餘年來首見的情況。

以下是紐曼認為值得投資人關切的七個理由：

1. 蘋果的市場已飽和

蘋果iPhone只占智慧手機產業總銷量的19%，卻囊括了87%的獲利，表現出色。問題在於，出貨量已下滑，蘋果甚至不再逐季公布iPhone銷量以淡化下降趨勢。由於iPhone創新改良幅度小、售價又提高，許多民眾等更久才換新機或改買別牌手機，這對iPhone占獲利比重高的蘋果是壞消息。

2. 蘋果不再爭當業界最佳

在執行長庫克領導下，蘋果對投資人利益的關注更甚於對用戶的重視，產品創新與設計變成次要考量，投資人擺第一，殊不知蘋果長期事業的興衰成敗取決於能否贏得消費者的心，而不是能否取悅華爾街。這令人聯想到鮑爾默（Steve Ballmer）時代的微軟，全神貫注於為股東衝高短期獲利，卻錯失行動、雲端和大數據商機，直到現任執行長納德拉上台才扭轉局面。

3. 蘋果面臨身分認同危機

蘋果昔日以挑戰者之姿，給市場帶來破壞式創新。要改變現狀須「不同凡想」。今天，蘋果市場地位坐大了，反而失去身分認同感、使命感和願景。這說明為什麼蘋果現在的事業企圖包山包海：想成為信用卡公司、另一個Netflix、新聞業的讀者文摘，或許也想成為擴增實境（AR）公司，甚至汽車公司。最糟的是，蘋果一再回頭找靈感，而不是往前看。紐曼形容「（蘋果已故共同創辦人）賈伯斯有願景，庫克則有試算表」。使蘋果產品偉大的不是試算表，而是願景。

4. 蘋果一再錯失主導創新的機會

賈伯斯是市場開創者，擅長從有潛力的新產品類別中開拓出全新的市場，而且在仔細評估風險後，拿捏出不快不慢、恰到好處的時機推出產品，據此奠定成功基礎。反觀今天的蘋果，似乎不再有能力或意願開創新市場，為未來成長搭起新舞台。蘋果本可能成為智慧家庭公司，但讓亞馬遜或Google搶得先機；蘋果本可能成為混合實境（Mixed Reality，XR）公司，儘管市場耳語傳得沸沸揚揚，蘋果至今尚未打造出革命性的XR產品，眼睜睜看著微軟、臉書和Magic Leap在這領域超前。

5. 蘋果變成落後者

在智慧手機方面，華為和三星以螢幕折疊技術、5G和眾多先進功能重塑智慧手機。對照下，蘋果iPhone仍大致沿用2017年規格，支援5G的進度落後安卓陣營至少一年，甚至有人揣測蘋果要到2021年才會推5G手機。電腦方面，PC廠商正以常時連網電腦（Always Connected PCs，ACPCs）重新改造筆電，反觀蘋果MacBook仍走慢吞吞漸進改良路線( 至今還沒有觸控螢幕？）蘋果最強的競爭對手都已推出令人印象深刻的VR產品，蘋果卻停留在「著手研發」階段。人工智慧（AI）方面，蘋果的Siri可謂市場上功能最弱的數位助理。在其他業者快馬加鞭推出令消費者耳目一新的酷炫功能之際，蘋果若維持10%至25%的改良步調，產品訂價高出對手貨一大截的日子恐怕屈指可數。

6. 蘋果產品品質不如往昔

賈伯斯對產品品質非常講究、挑剔，以確保產品出廠時盡善盡美。但在庫克領導下，蘋果產品推出後爆出瑕疵的傳聞屢見不鮮，需要更多軟體更新解決問題，某些情況下甚至連硬體狀況都須修復。紐曼舉例說，MacBook鍵盤問題仍未解決，令Quartz一篇評論質疑蘋果到底還在不在乎PC。消費者付較高的價錢，是想獲得更佳的體驗，這種品管問題只會疏遠原本因講究品質而投入蘋果懷抱的消費者。

7. 蘋果的信任問題漸增

紐曼表示，近幾年來，蘋果「不當行為」增加了，例如被指控對消費者撒謊、竊取智慧財產、霸凌供應商等，這將加深消費者對蘋果的懷疑和反感，也可能對他們的購買決定產生重大影響。在社群媒體大行其道的時代，一家企業能否贏得消費大眾的信任，至關緊要。