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華為訂單抵銷蘋果iPhone疲軟 我電子業吃大補丸

2019-04-12 22:42經濟日報 記者陳律安╱即時報導

日經新聞報導，台灣電子業3月營收表現亮眼，從上月的三年來最糟營收反彈，主要受到華為、Oppo、Google、亞馬遜等客戶的需求拉抬，抵銷蘋果iPhone銷售不振的衝擊。

根據日經新聞追蹤19家台灣科技公司的資料，3月總營收年增2.32%至新台幣9,158.7億元，從2月的下滑近2.5%強勢反彈。

大立光執行長林恩平11日表示，預計未來幾個月訂單還會成長，「4月會比3月好，5月不會比4月差」。華為是大立光主要客戶，大立光3月營收年增近25%至新台幣39.2億元。

分析師指出，大立光營收成長，主因是華為推旗艦新機，以及華為在中國及新興市場的良好銷售。大立光也是蘋果iPhone鏡頭的主要供應商，但從去年底就受蘋果裝置銷售大減打擊。

廣發證券分析師蒲得宇表示：「我們確認過，華為對供應鏈下的零件訂單，1月至3月該季年增約45%。美國打擊華為激發了中國消費者的愛國心，因此它在中國表現非常好，此外其產品品質也很高。」

蒲得宇說，華為今年將出貨約2.65億支，取代蘋果成為全球第二大手機製造商，而今年iPhone出貨量料將不到2億支。

去年華為是全球第三大手機製造商，與龍頭三星及蘋果的差距逐漸縮小。其他大立光的客戶如三星以及中國品牌Oppo或Vivo，不是剛發表、就是即將發表旗艦機，它們皆搭載先進鏡頭，嘉惠大立光近幾個月營收。

聯發科3月營收也成長近11%，華為、三星、Oppo都是其主要客戶。

蘋果兩個重要供應商鴻海及和碩，營收也成長，但與蘋果事業無關。和碩3月營收年增近8.5%，主要來自Google及亞馬遜智慧音箱，以及其他穿戴裝置及聯網裝置的貢獻，抵銷了iPhone疲軟的需求。

鴻海3月營收成長近8%，華為、易利信、諾基亞的網路設備訂單，彌補了iPhone需求放緩。

台經院分析師邱昰芳表示，多數iPhone供應商從原本最大營收來源以外的地方，積極找尋成長動能。但她也說，「無線耳機如蘋果AirPods，穿戴裝置以及5G網路基礎建設將有所成長。」

華為的訂單替台灣電子業打強心針。路透。
華為的訂單替台灣電子業打強心針。路透。
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