日本7-Eleven通宵營業爭議 加盟店心事誰人知

2019-04-12 22:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



日本超商龍頭7-Eleven加盟主松本三世（音譯）從未想過他的舉動會引發7-Eleven人事更迭，躍上新聞版面。他請求7-Eleven日本允許他凌晨1時至6時關店，但公司要求他須維持24小時營業模式。結果此事鬧得滿城風雨，7-Eleven日本社長古屋一樹更在本月去職。

這起「小蝦米對戰大鯨魚」的事件凸顯便利商店面臨的挑戰。如今日本勞動力嚴重短缺，工資又上揚，令加盟店面臨沉重財務壓力。松本表示，若7-Eleven不考慮加盟店的利益，業績想長紅無異於緣木求魚。

超商24小時營業爭議的核心是7-Eleven的獲利分配結構，加盟店每筆銷售7-Eleven都要分享利潤，有些加盟店說，此比率至少占毛利60%。然而，加盟店的獲利須再扣掉員工薪資、庫存食品成本等支出。

日本另外兩家超商羅森（Lawson）與全家（FamilyMart）也採用類似利潤分配結構，但收取的金額較低。

在這個架構下，只有加盟店的營收足以支應員工薪水，24小時開門營業才有意義。但7-Eleven等業者只要加盟店有一點營收，無論金額多小，都能分享利潤。

便利商店為了維持全天候營業，通常會雇用10至12名兼職人員。由於勞動力人口逐漸減少，拉高了加盟店的人事成本。過去五年日本消費者物價僅攀升5%，但最低工資躍增14%。加盟店與公司的利益差距日益擴大。

加盟店面臨的壓力不只這些，便利商店市場飽和，各大城市幾乎每個角落都有超商，如今日本整個便利商店的商業模式正遭遇考驗。也正因如此，7-Eleven母公司7&I、羅森及全家Uny控股今年來股價都重摔20%左右，表現遠不如大盤。