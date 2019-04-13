美石油公司鉅額收購案 看好天然氣市場

2019-04-13 00:26 聯合報 文／美聯社



美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）宣布，同意以三百三十億美元收購Anadarko石油公司。（美聯社） 分享 facebook 看好頁岩油與液化天然氣市場，美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）十二日宣布，同意以三百三十億美元收購Anadarko石油公司。雙方預定下半年完成交易，此案仍待Anadarko股東批准，也還需主管機關點頭。

全球對抗氣候變遷，天然氣已成優先考量燃料。這樁收購案不僅讓雪佛龍擴大在德州與新墨西哥州產量，也可擴大對天然氣市場的布局。