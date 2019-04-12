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股神巴菲特砲轟馬斯克：「我覺得對他無須理喻」

2019-04-12 21:09經濟日報 記者任中原╱即時報導

有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特12日加入砲轟「電動車霸」馬斯克的行列，在接受訪問時表示，「他是個了不起的傢伙。我只是覺得對他無須理喻」。

巴菲特針對馬斯克的推文習慣表示，要做得像個執行長，馬斯克仍有「改進的空間」；不過他也表示，馬斯克也可能對他「說同樣的話」。

特斯拉第二大股東（僅次於馬斯克）Baillie Gifford公司合夥人安德森上個月接受彭博資訊訪問時曾表示，一位執行長若想要公司更好，最好不要經常「直話直說」；「你最好是退居幕後」。巴菲特的談話似乎是在呼應安德森對馬斯克的批評。

馬斯克巴菲特

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