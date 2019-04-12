影／「黑金」石油也能治病？遊客慕名到這國泡澡體驗

2019-04-12 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



泡溫泉可以養生，愛美的民眾可能還聽過牛奶浴，但你知道石油也可以泡嗎？盛產石油的西亞小國亞塞拜然（Azerbaijan）有一種據稱具有療效的石油浴（crude oil spa），而且從前蘇聯時代開始就有不少人花大把鈔票也要來泡一次。

《CNN》和《法新社》報導，距離亞塞拜然首都巴庫320公里的千年古城納夫塔蘭（Neftalan）早在19世紀中就盛產石油，更是全球最先商業開採石油的地點之一。儘管納夫塔蘭出產的石油過於濃稠且不易燃燒，不適合商業使用，但盛傳可治療70多種皮膚、關節和骨頭相關疾病，也能改善婦科和神經問題，兼能消毒和抗發炎，甚至還有麻醉的效果。

根據當地傳說，某商隊在回程路上，發現之前留下的駱駝在石油湖裡洗澡，身上疾病更已痊癒，這才發現納夫塔蘭石油的神奇療效。

納夫塔蘭如今處處可見度假中心或療養院，一周石油浴療程要價從普通療養院的100歐元（約3538新台幣）到高級度假中心的1000歐元（約3.54萬新台幣）不等。石油浴每次需持續浸泡10分鐘，絕對不能超時。接著，服務人員會來把石油刮掉，再把殘留石油洗乾淨，這樣才算完成一次療程。

60多歲的企業家索菲雅（Sulfiya）就特地從俄羅斯來此泡石油浴，希望能減緩多發性關節炎（polyarthritis）帶來的痛苦。已經完成10天療程的她感覺良好，還減少已吃12年的藥物藥量。