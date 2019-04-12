影／亞馬遜證實！Alexa錄下用戶聲音 有人專門監聽

2019-04-12 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



《彭博》報導，亞馬遜為強化Echo智慧音箱，協助改善Alexa數位助理，在全世界雇用數千人聆聽用戶在家與辦公室的聲音紀錄。

報導指出，這個計畫目的在於增進Alexa對人類語言的理解，有助於加強回應聲控指令。受雇的小組成員包括承包商與亞馬遜全職員工，工作地點位於波士頓、哥斯大黎加、印度與羅馬尼亞等地的外部辦公室（outposts）。一天工作9個小時，每人輪一次班會剖析多達一千條聲音片段，轉錄文字與標記後回饋進軟體。

小組員工透露，工作大部分平凡單調，像是為「泰勒絲」等特定發音發掘積累聲音檔案後進行標記，以表明使用者的意思是指流行音樂歌手。有時會聽到一些Echo智慧音箱使用者不想公開的聲音，像是淋浴唱歌走音很難聽或幼童尖叫，要是聽到渾濁的字眼需要求助，或是覺得聽到有樂子的橋段，小組成員會透過內部聊天室分享檔案或尋求減壓。

受訪者事前均簽下封口協議，不得公開進行談論。亞馬遜表示，當員工聽到痛心的聲音時，他們有既定程序可遵循。但有2名工作人員透露，曾聽到疑似性侵或其他犯罪行為的錄音，被告知亞馬遜政策是不予介入。

針對媒體去電查證，亞馬遜透過電郵聲明表示，非常重視顧客安全與隱私，只會標記「Alexa語音紀錄的極少樣本」，這些訊息有助訓練語言辨識和自然語言理解系統，讓Alexa能更加理解顧客的需求。該公司有嚴格的技術和營運保障體制，絕不容許出現被濫用的狀況，員工無法直接取得辨識使用者或帳號的資訊。

《彭博》報導並未提及Alexa怎麼錄下審核人員聽到的語音，但有提到軟體會因新的俚語、地區口語或非英文語言而不小心啟動。像是法語的「avec sa」（「和他」或「和她」）會被Echo辨識為Alexa，西班牙語的「Hecho」（事實或行為）也會被錯認成「Echo」，因此亞馬遜需要靠人力填補演算法弄錯的問題。

《BBC》指出，此前早已有擔心智慧音箱會秘密錄下全部對話。智慧音箱技術上確實總是處在「聽」（hearing），但一般不會「傾聽」（listening）對話。主要的語音助理會在內部紀錄與分析短語音片段，以偵測到「Alexa」、「Ok Google」或「Hey Siri」等喚醒字。