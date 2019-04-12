SpaceX首次商業發射 送沙國衛星進軌道

2019-04-12 17:40 中央社 卡納維爾角12日綜合外電報導



美國太空探索科技公司（SpaceX）今天首次進行商業發射，利用新式獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）將一枚沙烏地阿拉伯電信衛星送入軌道。

亮白色火箭在咆哮中升空，朝地面放出灰色濃煙，上升到佛羅里達州卡納維爾角上方的晴朗藍天，噴出了橙色尾焰。升空大約34分鐘後，閃亮的銀色衛星成功進入軌道，控制室的工作人員鼓掌歡呼。

美國太空探索科技公司表示，獵鷹重型火箭發射時的推力達510萬磅，相當於十多架噴射飛機的推力。這家公司一年前曾測試性地將創辦人馬斯克（Elon Musk）的紅色特斯拉（Tesla）敞篷車送入軌道，如今這枚屬於沙國的衛星是由阿拉伯通信衛星組織（Arabsat）負責操作。

這次獵鷹重型運載火箭的任務是將6噸重的這枚Arabsat－6A衛星送入距離地球3萬6000公里的地球同步軌道中。這枚衛星將為中東地區的用戶提供電視、網路、電話和安全通信服務。

火箭發射不到10分鐘，3個助推器依預定時間脫離箭體。其中2個助推器平緩而垂直地下降，按計劃安全降落在卡納維爾角的緩衝墊上，這樣的奇觀獲得在場人員的歡呼聲。第3個助推器也按計劃降落在大西洋的一艘駁船上。