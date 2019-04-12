退休金探長：體弱得無法工作卻窮得無法退休成將新常態

2019-04-12 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



前美國證管會（SEC）律師賽德爾（Ted Siedle）警告，美國正瀕臨史上「最大的退休危機」，對眾多美國年長者而言，「體弱得無法工作卻又窮得無法退休」將成新常態，但對此美國的準備「嚴重不足」。

財經新聞網站MarketWatch報導，賽德爾有「退休金探長」之稱，擔任美國證管會律師期間因對摩根大通違規行為鳴笛示警，揪出該銀行對富裕客戶提供投資諮詢服務卻隱瞞利益衝突情事，因而獲頒7,800萬美元破紀錄的舉報獎金。他目前經營Benchmark金融服務公司，是基金管理業鑑識調查領域的領導者，他並曾以專家身分出席國會作證，對金融服務業的閉門作業有深入的了解。

正因如此，賽德爾如今對美國退休金制度示警，就格外令人不安。他說：「我們正在這世界有史以來最大的退休危機懸崖邊。」

賽德爾本周在Peak Prosperity部落格網路廣播節目中說：「未來數十年，我們將目睹數百萬名年長美國人，包括嬰兒潮世代及其他人，逐漸陷入貧窮。」他警告，未來「體弱得無法工作卻又窮得無法退休」會演變成眾多年長美國民眾處境的新寫照。

賽德爾援引一些令人目瞪口呆的數據，來闡述退休基金財源不足的問題，而這個問題又因為投資績效未達目標（通常報酬率目標訂在7%上下）而更加惡化。

賽德爾在訪談中說：「巴菲特本人就曾親口說，這個報酬率不切實際。而華爾街為每個投資人解決問題的辦法一直是，將來仍會是：繳更多費用給我們。」

結果，投資人為「風險愈來愈高的擲骰子遊戲」繳了更高的費用，為的是追逐獲利，卻招致「更糟的績效」。

賽德爾並指出，作決策的監督委員會裡，淨是由一些毫無投資組合管理經驗的人士組成，例如警員和教師。而且，許多退休基金鮮少受到審計監督，深受政治力影響。