親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

退休金探長：體弱得無法工作卻窮得無法退休成將新常態

2019-04-12 17:04經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

前美國證管會（SEC）律師賽德爾（Ted Siedle）警告，美國正瀕臨史上「最大的退休危機」，對眾多美國年長者而言，「體弱得無法工作卻又窮得無法退休」將成新常態，但對此美國的準備「嚴重不足」。

財經新聞網站MarketWatch報導，賽德爾有「退休金探長」之稱，擔任美國證管會律師期間因對摩根大通違規行為鳴笛示警，揪出該銀行對富裕客戶提供投資諮詢服務卻隱瞞利益衝突情事，因而獲頒7,800萬美元破紀錄的舉報獎金。他目前經營Benchmark金融服務公司，是基金管理業鑑識調查領域的領導者，他並曾以專家身分出席國會作證，對金融服務業的閉門作業有深入的了解。

正因如此，賽德爾如今對美國退休金制度示警，就格外令人不安。他說：「我們正在這世界有史以來最大的退休危機懸崖邊。」

賽德爾本周在Peak Prosperity部落格網路廣播節目中說：「未來數十年，我們將目睹數百萬名年長美國人，包括嬰兒潮世代及其他人，逐漸陷入貧窮。」他警告，未來「體弱得無法工作卻又窮得無法退休」會演變成眾多年長美國民眾處境的新寫照。

賽德爾援引一些令人目瞪口呆的數據，來闡述退休基金財源不足的問題，而這個問題又因為投資績效未達目標（通常報酬率目標訂在7%上下）而更加惡化。

賽德爾在訪談中說：「巴菲特本人就曾親口說，這個報酬率不切實際。而華爾街為每個投資人解決問題的辦法一直是，將來仍會是：繳更多費用給我們。」

結果，投資人為「風險愈來愈高的擲骰子遊戲」繳了更高的費用，為的是追逐獲利，卻招致「更糟的績效」。

賽德爾並指出，作決策的監督委員會裡，淨是由一些毫無投資組合管理經驗的人士組成，例如警員和教師。而且，許多退休基金鮮少受到審計監督，深受政治力影響。

他說：「政客偏愛的計畫，像是運動場館，砸大錢下去的結果卻是災難，但卻讓地方政治關係良好的『退休金監管委員會之友』大撈油水。」他說，這正是美國現在的處境。

專家警告，美國正面臨史上最嚴重的退休危機。美聯社
專家警告，美國正面臨史上最嚴重的退休危機。美聯社
分享

退休金巴菲特

相關新聞

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 17:01

「廁所遭人入侵！」警攜槍帶警犬救援 結果笑翻眾人

2019-04-12 13:42

馬斯克獵鷹火箭 首次商轉成功

2019-04-12 13:37

浴室傳怪聲報案 警攻堅破門才知鬧烏龍

2019-04-12 13:11

馬斯克獵鷹重型火箭首次商轉任務成功 送衛星升空

2019-04-12 11:03

英副外相：英國挺台參與世界衛生大會

2019-04-12 08:51

美國專利制度前瞻：審查效率明顯提升 但外國勢力也日益壯大

2019-04-12 08:46

優衣庫母公司調降財測

2019-04-12 02:07

IEA擬下修石油需求預估

2019-04-12 02:07

澳國會大選 聚焦減稅、調薪

2019-04-12 02:07

中產階級好苦 成經濟地雷

2019-04-12 02:07

美PPI回溫 Fed鴿派立場不變

2019-04-12 02:07

促進個資流動 美國、日本、歐盟將制定共同規則

2019-04-12 00:12

Uber將申請IPO 估值千億美元

2019-04-11 23:38

美國新創倚賴AWS 風險高

2019-04-11 23:35

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

買網路股怕泡沫？分析師：這三檔最安全

2019-04-11 18:27

分析師：3利多將推升油價 買商品股比科技股有賺頭

2019-04-11 18:00

Google十大熱搜存錢問題 理財師教你三步達標

2019-04-11 17:14

瑞銀：英鎊若貶至這個價位 買點浮現

2019-04-11 17:13

用乾淨能源生產iPhone 鴻海台積電加入蘋果綠色供應鏈

2019-04-11 17:06

優衣庫創辦人擠下軟銀孫正義 重登日本首富

2019-04-11 16:32

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 15:21

全球強股英雄榜讓人驚艷 中國股市表現最強

2019-04-11 14:47

Uniqlo母公司三年來首降財測 日本暖冬折扣促銷傷利潤

2019-04-11 14:40

日本5G頻譜分配四業者 明年商轉

2019-04-11 00:19

人力短缺 日本全家超商測試縮時營業

2019-04-11 00:19

高通推AI晶片 槓上輝達

2019-04-11 00:19

美核心CPI增速 不如預期

2019-04-11 00:18

OPEC原油產量 四年低點

2019-04-11 00:17

ECB利率不動 維持到年底

2019-04-11 00:17

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31
看更多

熱門文章

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

2019-04-11 17:49

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

亞桑傑被捕時 喊的是這個人的名字

2019-04-11 22:14

影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45

亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14

砲火四射得罪各方 維基解密創辦人恐遭美英瑞典追訴

2019-04-11 19:57

對抗強權英雄？逃避制裁狗熊？ 亞桑傑評價兩極

2019-04-11 23:59

「廁所遭人入侵！」警攜槍帶警犬救援 結果笑翻眾人

2019-04-12 13:42

影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24

維基解密創辦人亞桑傑躲7年被捕 美國要求引渡

2019-04-12 00:36

蘇丹國防部長：總統遭羈押 軍方接掌國家

2019-04-11 21:54

新加坡時尚新地標 星耀樟宜試營運首度亮相

2019-04-11 17:40

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

厄瓜多稱行使主權撤銷庇護亞桑傑 美提引渡要求

2019-04-11 21:49

你的自拍會害死袋鼠 人類食物可能是袋鼠毒藥

2019-04-12 12:45

中產階級好苦 成經濟地雷

2019-04-12 02:07

Uber近三年營業虧損達100億美元 去年淨利9.97億美元

2019-04-12 08:00

厄瓜多：撤銷亞桑傑外交庇護前 不知有引渡要求

2019-04-12 04:20

英副外相：英國挺台參與世界衛生大會

2019-04-12 08:51

日鎌倉市新法上路 「灌籃高手」名場景禁危險攝影

2019-04-11 15:54

當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53

美中協商達共識 將設「執行辦公室」

2019-04-12 02:08

美股小幅收低 成長疑慮抵銷樂觀經濟數據

2019-04-12 06:53

失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00

買網路股怕泡沫？分析師：這三檔最安全

2019-04-11 18:27

「湖中女神」每天泡湖水12小時 全是為了治病

2019-04-12 15:58

影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20

網站推「權力遊戲GOT」劇透短訊服務 靈感源於分手惡作劇

2019-04-11 21:53

中美將設立「執行辦公室」 監督貿易協議執行成果

2019-04-11 19:39

美PPI回溫 Fed鴿派立場不變

2019-04-12 02:07

浴室傳怪聲報案 警攻堅破門才知鬧烏龍

2019-04-12 13:11

多少錢能讓你出賣朋友？研究：男性金額高於女性

2019-04-12 15:01

Uber將申請IPO 估值千億美元

2019-04-11 23:38

蘇丹在位30年總統下台 軍方接管政權

2019-04-12 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top