亞馬遜與沃爾瑪 薪資繳稅議題對槓

2019-04-12 19:05 世界日報 編譯吳日君／綜合11日電



亞馬遜與沃爾瑪兩大零售商一直在為員工薪資福利論戰，現在又增加一項爭執主題：公司稅。亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)11日向零售商發出挑戰喊話，雖未指名是哪個商家，但若比對亞馬遜的薪資與福利，其最大競爭對手沃爾瑪，看似可對號入座。

貝佐斯在發給股東年度信件中寫道：「今天，我要挑戰我們的首要零售競爭對手(你知道你是誰！)，他們比照我們員工福利與15元最低工資。做吧！更好的是，還將最低工資調漲至16元，向我們宣戰。這將是讓每個人獲益的競爭。」

「嗨，在那裡的零售競爭對手(你知道你是誰)是如何繳納稅款呢？」亞馬遜頭號競爭對手沃爾瑪也不甘示弱，沃爾瑪企業事務執行副總裁巴特利特(Dan Bartlett)11日上午立即以推文反擊，還分享一篇關於亞馬遜去年獲利超過110億元、卻支付0元聯邦稅的文章。

亞馬遜公司方面並未立即針對巴特利特有任何評論。

沃爾瑪最低時薪11元的政策於2018年1月制定，之後不斷調高，去年11月已達時薪15元，目前仍低於亞馬遜。但沃爾瑪先前已透露，若總計薪資與福利，平均已達時薪17.55元。

不過分析人士指出，亞馬遜的低稅主要是來自共和黨2017年減稅政策、公司多年來虧損、研發投入的稅收抵免以及股票型員工薪酬。