增產前景拖累油價 金價受美元漲勢打壓

2019-04-12 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四下跌，消息人士透露，若油價持續上漲，石油輸出國組織（OPEC）可能從7月開始增產。美國原油庫存增加，也拖累油價下跌。金價挫跌，因美元走高。

布特原油期貨下跌0.9美元或1.25%，結算價報每桶70.83美元；西德州原油期貨下跌1.03美元或1.59%，結算價報每桶63.58美元。

知情人士表示，如果委內瑞拉和伊朗的供應進一步下降，油價繼續上漲，OPEC可能從7月起提高石油產量，因為與俄羅斯和其他盟國延長減產期限，可能會導致市場過度緊縮。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「有一種說法是，如果油價飆升，OPEC可能會讓市場意外，先發制人地增產。」

國際能源總署（IEA）表示，受美國制裁影響，委內瑞拉原油日產量已跌破100萬桶。若美國一如預期收緊對伊朗的制裁，伊朗5月後的供給可能進一步下降。

金價周四下跌逾1%，跌穿每英兩1,300美元，因經濟數據提振美元，降低黃金的吸引力。

黃金現貨跌1.3%，報每英兩1,290.34美元。美國黃金期貨下跌1.6%，結算價報每英兩1,293.3美元。

RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示：「金價跌穿1,300美元，因美國生產者物價指數升幅超過預期；此外，美元小幅走強，導致黃金出現賣壓。」

歐盟允許延長英國脫歐期限，降低了黃金的吸引力。CPM Group管理合夥人Jeffrey Christian說：「延後脫歐期限對黃金不利，因為這降低了風險。」