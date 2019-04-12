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美元走強 受樂觀經濟數據提振 歐元、英鎊承壓

2019-04-12 07:18經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周四走高，因美國通膨和就業數據樂觀；DXY美元指數上揚0.24%，報97.177。

美國上周初領失業救濟金人數降至49年半低點，顯示就業市場強勁，緩解對經濟成長正迅速失去動能的疑慮。美國3月生產者物價指數（PPI）較前月上漲0.6%，創五個月來最大漲幅，核心PPI上漲0.3%。

Cambridge Global Payments外匯策略和結構性產品主管Karl Schamotta表示，經濟數據推升美元走高，整體而言，由於對今年稍晚降息的預期減弱，人氣正轉向美元。對英國脫歐的擔憂以及ECB日益鴿派的立場，令歐元和英鎊承壓。

美國聯準會（Fed）決策官員周四表示，目前的利率水準接近中性。他們對美國公債殖利率曲線倒掛表示擔憂，認為這是經濟放緩的前兆。

歐元兌美元下跌0.13%，報1.12595美元。歐洲央行（ECB）總裁德拉基的談話凸顯歐元區經濟面臨的風險，並支持ECB可能推出更多刺激措施以防止歐元區經濟衰退的觀點。

英鎊兌美元下跌0.24%，報1.3057美元；英鎊兌歐元下跌0.15%，報0.8623英鎊。

歐盟領導人同意將英國脫歐期限延至10月31日，使英國得以避免在12日無協議脫歐。不過，英鎊利多被英國首相梅伊被取代、舉行大選以及長期不確定性的疑慮抵銷。

英國脫歐

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