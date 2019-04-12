美股小幅收低 成長疑慮抵銷樂觀經濟數據

2019-04-12 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500指數周四收平，道瓊工業指數和那斯達克指數小幅下跌，對全球經濟成長放緩的疑慮加劇，抵消良好經濟數據帶來的提振，投資人正等待財報季到來。

道瓊工業指數收跌14.11點或0.05%，報26,143.05點；標普500指數持平，報2,888.32點；那斯達克指數下跌16.89點或0.21%，報7,947.36點。

美國勞工部的報告顯示，上周美國初領失業救濟金人數I降至1969年以來最低水準，3月生產者物價指數（PPI）創下去年10月以來最大漲幅。樂觀的數據可能緩解市場對全球經濟急劇下滑波及美國的擔憂，美國聯準會（Fed）3月會議紀錄已反映這種擔憂。

分析師預期，標普500指數成分股企業第1季獲利較去年同期下降2.5%，為2016年以來首次出現下降。

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示：「近期走勢拉鋸，反映投資人在等待更多消息，例如企業獲利。我們將從銀行財報中得到第一批線索。」

金融股上漲0.6%，美國六家主要銀行即將公布財報。摩根大通和富國銀行將在周五公布業績，花旗集團、高盛、美銀和摩根士丹利將在下周公布。

醫療保健類股拖累大盤，回落1.2%，美國參議員桑德斯向國會提交了Medicare for All計畫，參議院財務委員會結束了討論藥品福利管理商在藥品定價中所扮演角色的聽證會。

聯合健康集團重挫4.3%，對道指的拖累最大。