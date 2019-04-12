親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

李毅離台留言：不勝愛台灣、中國必須統一也必然統一

柯P開微博救人氣 不只綠營幹譙還被人說學「韓式」步伐

美股小幅收低 成長疑慮抵銷樂觀經濟數據

2019-04-12 06:53經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股標普500指數周四收平，道瓊工業指數和那斯達克指數小幅下跌，對全球經濟成長放緩的疑慮加劇，抵消良好經濟數據帶來的提振，投資人正等待財報季到來。

道瓊工業指數收跌14.11點或0.05%，報26,143.05點；標普500指數持平，報2,888.32點；那斯達克指數下跌16.89點或0.21%，報7,947.36點。

美國勞工部的報告顯示，上周美國初領失業救濟金人數I降至1969年以來最低水準，3月生產者物價指數（PPI）創下去年10月以來最大漲幅。樂觀的數據可能緩解市場對全球經濟急劇下滑波及美國的擔憂，美國聯準會（Fed）3月會議紀錄已反映這種擔憂。

分析師預期，標普500指數成分股企業第1季獲利較去年同期下降2.5%，為2016年以來首次出現下降。

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示：「近期走勢拉鋸，反映投資人在等待更多消息，例如企業獲利。我們將從銀行財報中得到第一批線索。」

金融股上漲0.6%，美國六家主要銀行即將公布財報。摩根大通和富國銀行將在周五公布業績，花旗集團、高盛、美銀和摩根士丹利將在下周公布。

醫療保健類股拖累大盤，回落1.2%，美國參議員桑德斯向國會提交了Medicare for All計畫，參議院財務委員會結束了討論藥品福利管理商在藥品定價中所扮演角色的聽證會。

聯合健康集團重挫4.3%，對道指的拖累最大。

Lyft逆轉走勢，收漲1.5%。不過，自3月29日上市以來，該公司股價目前仍比72美元的發行價低15%左右，讓競爭對手Uber的IPO案蒙上陰影。

美股周四小幅收低，投資人正在等待財報季到來。 路透
美股周四小幅收低，投資人正在等待財報季到來。 路透
分享

標普摩根

相關新聞

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

優衣庫母公司調降財測

2019-04-12 02:07

IEA擬下修石油需求預估

2019-04-12 02:07

澳國會大選 聚焦減稅、調薪

2019-04-12 02:07

中產階級好苦 成經濟地雷

2019-04-12 02:07

美PPI回溫 Fed鴿派立場不變

2019-04-12 02:07

促進個資流動 美國、日本、歐盟將制定共同規則

2019-04-12 00:12

美國新創倚賴AWS 風險高

2019-04-11 23:35

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

買網路股怕泡沫？分析師：這三檔最安全

2019-04-11 18:27

分析師：3利多將推升油價 買商品股比科技股有賺頭

2019-04-11 18:00

Google十大熱搜存錢問題 理財師教你三步達標

2019-04-11 17:14

瑞銀：英鎊若貶至這個價位 買點浮現

2019-04-11 17:13

用乾淨能源生產iPhone 鴻海台積電加入蘋果綠色供應鏈

2019-04-11 17:06

優衣庫創辦人擠下軟銀孫正義 重登日本首富

2019-04-11 16:32

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 15:21

全球強股英雄榜讓人驚艷 中國股市表現最強

2019-04-11 14:47

Uniqlo母公司三年來首降財測 日本暖冬折扣促銷傷利潤

2019-04-11 14:40

投蓮花或掃把？印度今起大選 政黨圖案助上億文盲投票

2019-04-11 12:09

除無關市場痛癢外 這次Fed會議紀錄還有什麼看頭？

2019-04-11 07:30

日本5G頻譜分配四業者 明年商轉

2019-04-11 00:19

人力短缺 日本全家超商測試縮時營業

2019-04-11 00:19

高通推AI晶片 槓上輝達

2019-04-11 00:19

美核心CPI增速 不如預期

2019-04-11 00:18

OPEC原油產量 四年低點

2019-04-11 00:17

ECB利率不動 維持到年底

2019-04-11 00:17

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

2019-04-11 17:49

大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

2019-04-11 10:41

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

2019-04-11 11:27

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

影／日本奧運大臣又失言被轟下台 白目發言紀錄一覽

2019-04-11 13:26

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

2019-04-11 14:57

亞桑傑被捕時 喊的是這個人的名字

2019-04-11 22:14

曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38

Google十大熱搜存錢問題 理財師教你三步達標

2019-04-11 17:14

日鎌倉市新法上路 「灌籃高手」名場景禁危險攝影

2019-04-11 15:54

影／受夠登機繁瑣？美推私人登機航廈 服務超奢華

2019-04-11 08:47

影／曼谷中央世界百貨失火 男子跳8樓逃命摔死

2019-04-11 12:01

亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14

你去旅遊的國家多綁架嗎？美國務院示警35個「K」國

2019-04-11 10:10

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45

砲火四射得罪各方 維基解密創辦人恐遭美英瑞典追訴

2019-04-11 19:57

遭同學丟食物羞辱：她什麼都吃 122公斤女健康飲食14個月瘦一半

2019-04-11 16:24

新加坡時尚新地標 星耀樟宜試營運首度亮相

2019-04-11 17:40

「家門外擠滿觀光客」 巴黎打卡聖地彩虹社區怒下逐客令

2019-04-11 16:42

一個月內第2次！炸彈氣旋再襲美國 風雪野火一起來

2019-04-11 12:32

蘇丹傳政變 在位30年總統逃往沙烏地阿拉伯

2019-04-11 15:55

中國大陸37機構被美商務部列為危險名單

2019-04-11 15:13

蘇丹國防部長：總統遭羈押 軍方接掌國家

2019-04-11 21:54

金正恩權力更穩固 看這個地方就知道

2019-04-11 16:46

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

梅伊和梅克爾在笑什麼？平板內藏玄機

2019-04-11 09:45

厄瓜多稱行使主權撤銷庇護亞桑傑 美提引渡要求

2019-04-11 21:49

印度大選投票 在野黨魁頭部7度遭雷射光點鎖定

2019-04-11 16:34

對抗強權英雄？逃避制裁狗熊？ 亞桑傑評價兩極

2019-04-11 23:59

掌權30年的蘇丹總統巴席爾被逼下台 遭軍方軟禁

2019-04-11 17:19

16歲日男私製炸藥被捕 曾嘗試家中提鍊鈾販賣

2019-04-11 16:22

維基解密創辦人亞桑傑躲7年被捕 美國要求引渡

2019-04-12 00:36

中歐班列終站杜伊斯堡 盼成一帶一路歐洲門戶

2019-04-11 09:04

厄瓜多：撤銷亞桑傑外交庇護前 不知有引渡要求

2019-04-12 04:20

蘇丹總統下台 軍事委員會接管權力

2019-04-11 16:14

當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53

男女澡堂裡的小鴨神反差 網笑：男生就是長不大

2019-04-11 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top