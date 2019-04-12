促進個資流動 美國、日本、歐盟將制定共同規則

2019-04-12 00:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



日本、美國和歐盟正在研擬一個促進個人資訊流動的國際架構，希望趕在6月大阪20國集團（G20）峰會前，制定一個關於資料傳輸的共同政策。

這項行動的另一目標在於制衡中國，因為北京禁止將個人資料傳輸至國外。為在G20峰會前制定出共同原則，日本、美國和歐盟打算進行三方對話。

日本政府主張在G20峰會舉行前，個人資料能在全球自由流動，因為在經濟活動數位化時代，資料的可取得性對提升企業競爭力日益重要。此外，歐盟已實施一般資料保護規則（GDPR），要求企業嚴格處理個資；美國加州也引進一項州法，加強對個資保護的規定。

在未來幾年內將形成三大類國際架構，其中日本、美國和歐盟之間的架構將率先推出。歐盟在1月承認日本有一套與GDPR不相上下的個資保護體系，為日本和歐盟的個資據傳輸開闢一條康莊大道，不必取得相關個人的同意，只要遵守比日本的「個人情報保護法」（JPIPA）更嚴格的規則。歐盟還允許與擁有足夠個資保護制度的美國企業達成類似安排。

除了日本與歐盟、美國與歐盟的安排外，日本和美國也將加速制定規則，最終在日本、歐盟和美國之間實現一個三方架構 。

另一個國際資料傳輸架構是跨境隱私保護規則（CBPR），成員包括日本、美國、韓國和台灣。 日本、美國和歐盟將考慮建立一個以CBPR成員和歐盟為中心的資料傳輸機制。

根據這項計劃，將要求開發中國家根據經濟合作發展組織（OECD）的隱私保護和個人資料流動指南建立國內體系。支持者的目標是使各國的系統彼此更接近，為未來全球資料交易鋪路。

中國正在加強蒐集資料，透過要求企業在國內積累工業和個人資訊。由於印度和越南也在考慮採用類似制度，使得這個日美歐聯盟對這類措施更加戒慎恐懼 。