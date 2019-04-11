當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



維基解密網站創辦人亞桑傑一直是個爭議人物，支持者認為他公開美國政府電文，揭露美國在阿富汗、伊拉克等地的爭議性軍事行動，是對抗強權的英雄，反對者則認為他只是個試圖逃避司法制裁的陰謀論者。

47歲的亞桑傑1971年在澳洲昆士蘭省湯斯維爾市出生，他自稱成長過程有如遊牧民族，到處轉學讀過37間學校，才在墨爾本定下來。

法新社報導，亞桑傑青少年時代就展露電腦天分，他著迷於駭客行為，曾因駭客犯行25度認罪，但每次都繳罰金了事。

2006年他和一群社運人士及電腦專家創辦維基解密網站，提供「吹哨者」發布機密資料的管道。2010年，維基解密先發布了美軍直升機在巴格達對記者和平民開火畫面，以及大批美軍在阿富汗、伊拉克機密軍事行動文件，隨後又發布25萬份美國機密外交電文，暴露美國外交人員對各國領袖的批評，讓美國顏面盡失。

全球反戰人士、人權運動者和不少媒體一開始都積極和維基解密合作，讚賞亞桑傑揭露強權國家的不法行為，是言論自由表率。

不過，維基解密後來將一些機密文件完整公布，包括線民身分、情報收集手法、重要基礎設施位置全都見光，美國政府批評亞桑傑此舉讓許多人身陷險境，一些媒體也開始跟他劃清界線。

2016年美國總統選戰期間，亞桑傑疑似和俄羅斯合作，公布俄國駭客從美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓電腦中竊得的資料，有如暗助柯林頓的對手川普。許多人無法理解亞桑傑的動機，他則說他想傷害柯林頓，但他否認這些資料來自俄國。